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Заря решила не подписывать контракт с Матаром Ндиайем, - СМИ
Экс-форвард Олимпика и Карпат не показал себя должным образом
Экс-форвард "Олимпика" и "Карпат" не присоединится на полноценной основе к луганской "Заре", об этом сообщает ТаТоТаке. Ранее сенегальский нападающий присоединился на сборы к луганчанам, однако приехал в не лучшем функциональном состоянии, а потом еще и заболел и показать себя должным образом не сумел. После просмотра руководство клуба решило не оформлять соглашение с 26-летним игроком.
Среди номинальных центрфорвардов в стане "Зари" сейчас находятся Герреро, Ндур, Бугай, Горбач.
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Источник:t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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