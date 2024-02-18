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Заря решила не подписывать контракт с Матаром Ндиайем, - СМИ

Премьер-лига

Экс-форвард Олимпика и Карпат не показал себя должным образом

Заря решила не подписывать контракт с Матаром Ндиайем, - СМИ

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Экс-форвард "Олимпика" и "Карпат" не присоединится на полноценной основе к луганской "Заре", об этом сообщает ТаТоТаке. Ранее сенегальский нападающий присоединился на сборы к луганчанам, однако приехал в не лучшем функциональном состоянии, а потом еще и заболел и показать себя должным образом не сумел. После просмотра руководство клуба решило не оформлять соглашение с 26-летним игроком.

Среди номинальных центрфорвардов в стане "Зари" сейчас находятся Герреро, Ндур, Бугай, Горбач.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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