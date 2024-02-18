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Экс-легионер Динамо перешел в белорусский клуб
А летом ездил в Россию
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо подписал контракт с белорусским "Днепром". Последним клубом игрока был хорватский "Солин".
С 2020-го по 2023-й год бельгиец имел контракт с киевским "Динамо". В общей сложности за бело-синих он отыграл 3 матча (81 минуту). Был в арендах в "Олимпике", "Докси" и "Целье".
Летом прошлого года появлялась информация, что Каргбо находится в России на просмотре у клуба "химки".
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Источник:transfermarkt
Опубликовал: Виктор Иванчук
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