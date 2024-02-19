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Немчанинов: Считаю, что Минай неплохо поработал на трансферном рынке

Премьер-лига

Футболист рассказал об усилении закарпатской команды

Немчанинов: Считаю, что Минай неплохо поработал на трансферном рынке

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился своими впечатлениями о зимних новичках закарпатской команды:

- Я считаю, что "Минай" неплохо поработал на трансферном рынке, хотя, конечно, чего на самом деле стоят новобранцы, покажут только официальные поединки. Потому что у спаррингов совсем другой градус ответственности, они важны для наигрыша каких-то тактических схем, экспериментов с составом.

- Кого бы из новичков выделил?

- Пожалуй, Дениса Устименко, которого арендовали у "Кривбасса", как по мне, он превосходит тех нападающих, которые ранее защищали цвета "Миная".

Следует уточнить, что "горожане" все этапы подготовки проводили в Ужгороде. И хотя с погодой повезло, но все контрольные поединки проводили на поле с искусственным покрытием стадиона "Авангард".

Завтра мы начинаем уже непосредственную подготовку к календарному матчу 18 тура с "Днепром-1" и будем тренироваться уже на травяном газоне. Надеюсь, что с этим переходом проблем не возникнет и к противостоянию с днепрянами "Минай" подойдет в боевой спортивной форме, – сказал Немчанинов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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