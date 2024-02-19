Официально. Генинсон трудоустроился в другом клубе УПЛ

Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назначен на аналогичную должность в "Колосе", сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Генинсон находился в структуре одесского клуба с декабря 2021 по декабрь 2023. До работы в Одессе он был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

В "Колосе" Владимир будет отвечать за стратегическое развитие всех команд и внедрение европейских стандартов для подготовки клуба к еврокубкам, что является основной целью ковалевцев, а также для эффективной работы с европейскими клубами в направлении коммуникаций и сотрудничества. Также направления работы - медиапиар и маркетинг.

Напомним, "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 21 пункт.