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Официально. Генинсон трудоустроился в другом клубе УПЛ

Премьер-лига

Функционер нашел новое место работы

Официально. Генинсон трудоустроился в другом клубе УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назначен на аналогичную должность в "Колосе", сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.

Генинсон находился в структуре одесского клуба с декабря 2021 по декабрь 2023. До работы в Одессе он был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

В "Колосе" Владимир будет отвечать за стратегическое развитие всех команд и внедрение европейских стандартов для подготовки клуба к еврокубкам, что является основной целью ковалевцев, а также для эффективной работы с европейскими клубами в направлении коммуникаций и сотрудничества. Также направления работы - медиапиар и маркетинг.

Напомним, "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 21 пункт.

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Колос (Ковалевка) Владимир Генинсон
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.02.2024 в 11:50
Крысы первые бегут с тонущего корабля --пример Генинсон
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.02.2024 в 11:50
Крысы первые бегут с тонущего корабля --пример Генинсон
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