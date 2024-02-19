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Официально. Генинсон трудоустроился в другом клубе УПЛ
Функционер нашел новое место работы
Фото: ФК Колос
Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон назначен на аналогичную должность в "Колосе", сообщает официальный сайт клуба из Ковалевки.
Генинсон находился в структуре одесского клуба с декабря 2021 по декабрь 2023. До работы в Одессе он был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.
В "Колосе" Владимир будет отвечать за стратегическое развитие всех команд и внедрение европейских стандартов для подготовки клуба к еврокубкам, что является основной целью ковалевцев, а также для эффективной работы с европейскими клубами в направлении коммуникаций и сотрудничества. Также направления работы - медиапиар и маркетинг.
Напомним, "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 21 пункт.
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