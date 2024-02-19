Красно-черная диаспора в Полтаве: все албанцы, которые защищали цвета Ворсклы

На днях "Ворскла" объявила о подписании 22-летнего Сильвио Вокри. Казалось бы, ничего примечательного, но это не так – универсальный защитник является албанцем, которых в Полтаве любят и уважают.

Это прекрасная возможность напомнить о существовании легионеров с аналогичным паспортом, писавших историю "зелено-белых" – и удачно, и не совсем. Теперь интересно, чьи же традиции продолжит Сильвио.

Дебатик Цурри (2005 - 2010 гг.)

Позиция : левый защитник

Статистика : 164 матча, 20 голов, 1 результативная передача

Фото - ФК "Ворскла"

Воспитанник "Приштины" появился в наших широтах зимой 2005-го и сразу закрепил за собой место в основе. Молодой, быстрый, универсальный – за каких-то полгода Цурри доказал, что является футболистом достаточно хорошего уровня и уже летом отслеживался многими клубами. Хроника событий утверждает, что тогда албанец привлек донецкий "Шахтер" и казанский "Рубин", также попал на карандаш сборной.

Думаем, Дебатик нисколько не пожалел, что остался в Полтаве. Фулбек провел стабильные шесть сезонов (в 2007/08 оформил 7+1), был одним из героев того самого Кубка Украины-2009, где в финале помешал на полную развернуться Жадсону и Луису Адриану.

Этот триумф послужил рекламой – в 2010-м защитник перешел в турецкий "Генчлербирлиги" за 400 тысяч евро. Успеха не добился, пробовал перезапуститься в "Говерле", однако поссорился с Вячеславом Грозным, а в 2014-м вынужденно покинул "Севастополь". Последние аккорды карьеры были отведены на албанские коллективы и родную "Приштину".

Арменд Даллку (2005 - 2016 гг.)

Позиция : центральный защитник

Статистика : 337 матчей, 5 голов, 22 результативные передачи

Фото - UA-Футбол

Арменд приехал в Украину через несколько месяцев после подписания Цурри и также стопроцентно оправдал пребывание в УПЛ. Хотя это мягко сказано – Даллку стал живой легендой и "зелено-белых", и всего чемпионата; по числу поединков, проведенных в нашей вышке (292), он является четвертым легионером, после Шацких, Срны и Любеновича.

Это говорит о стабильности, классе, актуальности и еще немало достоинств, в частности, человеческих – неудивительно, что в итоге сама же команда признала Арменда своим капитаном. Здесь еще следует подчеркнуть внутренний патриотизм – в прессе неоднократно гуляли слухи об уходе игрока, но албанец быстро пресекал любые манипуляции.

Бесспорно, был важным винтиком во взятии национального кубка-2009, достойно выступил и в еврокубках – например, в квалификации ЛЕ-2015/16 до последнего пытался протащить "Ворсклу" мимо печально известной "Жилины". Жаль, что двух ассистов не хватило для преодоления словаков – по классике жанра полтавчане пропустили на последних секундах встречи.

В 2016-м присоединился к "Приштине", в 2019-м попрощался с профессиональным спортом.

Исмет Муниши (2005 год)

Позиция : центральный полузащитник

Статистика : 9 матчей

Дебатика Цурри и Арменда Даллку показали, что надо еще тщательнее изучить Албанию – собственно, "первопроходцы" сами в этом признались. Впрочем, не все золото, что блестит – вот с Исметом Муниши не угадали. С одной стороны, потеря незначительная и даже логичная – 30-летний центрхав хоть и имел опыт в чемпионатах Израиля, Турции и Словакии, но не мог похвастаться стабильностью и надлежащими игровыми качествами.

Муниши прибыл весной 2005-го, получил в распоряжение 584 минуты, совершенно не впечатлил, поэтому Владимир Носов уже в июне отказался от услуг полузащитника и пожал руки.

Ахмед Янузи (2007 - 2015 гг.)

Позиция : центральный нападающий

Статистика : 201 матч, 34 гола, 17 результативных передач

Фото - ФК "Ворскла"

Ахмед Янузи тоже сумел оставить заметный отпечаток в истории коллектива – и если бы не частые травмы, то этот задел был бы еще больше. В то же время форварда можно только подбодрить – имея не лучшее здоровье, будучи гостем лазатера, он все равно "пробил" две сотни матчей.

Янузи не воспринимался основным, мог и посидеть за спинами Романа Безуса или Василия Сачко, но исправно выполнял работу, когда задействовался тренерским штабом. Это же всегда хорошо, когда есть опция, готовая подстраховать.

Да, голевые победы не такие уж и выдающиеся, однако Ахмед имеет в распоряжении несколько знаковых ударов – как вот "Шахтеру", львовским "Карпатам" эпохи Олега Кононова, донецкому "Металлургу" или "Днепру".

В 2015-м отправился в Косово, сегодня все еще в деле – представляет интересы "Лапи".

Рубин Хебай (2019 год)

Позиция : центральный нападающий

Статистика : 5 матчей

Прежде чем попасть в "Ворсклу", Хебай довольно неплохо выглядел в словенском "Домжале" и "Партизане". В течение двух сезонов форвард принял участие в 40 встречах и записал в свой актив 13 мячей и 5 ассистов – это отнюдь не ужасно, поэтому интерес со стороны "зелено-белых" имел определенную логику. В двадцать один, с чемпионской медалью на руках, с опытом молодежки – почему бы не рискнуть?

Только вот в УПЛ дела не пошли – уж слишком хорошо выступали Владислав Кулач, Руслан Степанюк и Юрий Коломоец. При столь напряженной конкуренции Виталий Косовский выделил Хебаю 106 минут – это мало, но форвард ничем не запомнился.

В декабре 2019-го попрощался с командой.

Таулант Сефери (2022 - н.в.)

Позиция : центральный нападающий

Статистика : 28 матчей, 13 голов

Фото - UA-Футбол

В августе 2022-го "Ворскла" выложила за Тауланта Сефери 500 тысяч евро. Бывший форвард "Тираны" долго "раскачивался" (в течение 12 матчей зафиксировал только 2 точных выстрела – "Черноморцу" и "Минаю"), однако ушел на зимний перерыв в достаточно хорошем настроении – огорчил "Колос" (2:1) и донецкий "Шахтер" (2:3).

В марте 2023-го состоялись сразу два дубля – в борьбе с "Зарей" (2:3) и ровенским "Вересом" (2:2). Апрель также получился довольно эффективным – снова досталось на орехи одесситам, еще дважды пострадал харьковский "Металлист".

А еще Таулант гарантировал для полтавчан международную прописку – вы же помните ожесточенную погоню на финише кампании 2022/23? На пятую строчку, служившую путевкой в Лигу конференций, претендовали и "Александрия", и даже "Кривбасс", однако Сефери оказался одним из тех, кто принес победу над "Шахтером". Надо иметь характер, чтобы взяться за исполнение пенальти на последних минутах, но албанец не подвел и в корне изменил турнирную таблицу.

что сейчас Таулант не в УПЛ – сначала в июле был арендован эмиратским "Бани Яс" (арабы пополнили бюджет "Ворсклы" на 250 тысяч евро), а теперь не горит желанием возвращаться. Нам не хватает добротных иностранцев, а Сефери точно является именно таким.

Ардит Толи (2022 - н.в.)

Позиция : опорный полузащитник

Статистика : 10 матчей, 1 результативная передача

Толи приехал хвостиком за Сефери, однако не стал открытием. Возможно, хавбек и подавал надежды – отработал три поединка от звонка до звонка и отдал победный ассист на Тауланта с одесским "Черноморцем" (2:1). Впрочем, глобально новичок не создал существенную разницу в классе – тот же Александр Скляр гораздо увереннее справился в соответствующей зоне.

Именно поэтому Толи в январе 2023-го был отдан в аренду в "Торпедо" из Кутаиси, где, к слову, не закрепился – как он недавно признался албанским СМИ, "иностранное приключение" не удалось из-за травмы связок.

Вкратце и вспомним Роберта Гришая – "Ворскла" объявила о приглашении в феврале 2008-го, однако центрбек не убедил в профпригодности и сыграл менее десяти матчей за дубль. Летом того же года вернулся на родину.