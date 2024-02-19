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Оливье Тилль: Украина - хорошее место для нового начала. Я счастлив вернуться
Полузащитник - о переходе в ЛНЗ
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Новичок ЛНЗ, полузащитник Оливье Тилль прокомментировал свой переход в черкасский клуб.
"После того, как я получил предложение, советовался с женой и семьей. Я рад, что в конце концов мы достигли согласия, думаю, это хорошо для обеих сторон. И для меня, и для клуба.
Я постоянно следил за УПЛ с тех пор, как уехал из Украины. Поддерживаю этот чемпионат и не выпускал его из своего поля зрения.
ЛНЗ - это хороший клуб, который вышел в Премьер-лигу. В Черкассах зародился большой проект. Это очень интересно и я хочу помочь достичь целей в нем.
Мои лучшие качества? Думаю, когда мяч в моих ногах, я могу помочь. Я мотивирован и это новое начало для меня. Я счастлив вернуться в Украину и показывать свои лучшие качества.
Хочу получать удовольствие от футбола. Когда я был в турецкой команде, это было довольно сложно для меня и моей семьи. Я хочу все это забыть и начать все с чистого листа. Думаю, Украина - хорошее место для нового начала, потому что я знаю чемпионат и он мне нравится. Я счастлив вернуться", - поделился Тилль.
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