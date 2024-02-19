Количество, бомбоубежище, билеты. В Полесье рассказали о допуске болельщиков на трибуны

Директор " Полесья " по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов рассказал, какое количество болельщиков клуб планирует допускать на трибуны в домашних матчах весенней части сезона УПЛ.

- Сейчас можно сказать, что около 1500 болельщиков может принять стадион. Это, конечно, не то количество, которое мы хотели и на которое рассчитывали, мы хотели бы видеть полные трибуны, а это 6500 болельщиков. Почему у нас именно цифра 1500 — можно объяснить очень просто. Каждый клуб, который принимает решение, что болельщики будут на его трибунах решает вопрос с точки зрения, какое количество бомбоубежищ вокруг стадиона в радиусе 500-700 метров, не больше. Клуб провел до сих пор проводит переговоры с учреждениями, которые имеют лицензированные бомбоубежища, а не просто подвалы, с которыми подписываются контракты и которые готовы и могут принять болельщиков.

Вот, собственно, это количество – 1500 – и позволяет нам начать программу продажи билетов и приглашение болельщиков на трибуны", – сказал Денисов.

- Были ли какие-нибудь другие требования, которые организатор соревнований выдвигал клубам?

- На самом деле УПЛ дала такую формулировку: по желанию клуба. То есть, если клуб желает, то он может работать над тем, что болельщики пришли на трибуны. Если не желает, может от этого отказаться. Например, есть стадионы, где вокруг нет бомбоубежищ и, несмотря на все желания, они не могут пригласить болельщика на стадион. Если бы мы обеспечили места в бомбоубежище на 6000 человек, то УПЛ сказали бы: окей, можно пускать 6000 человек.

- Доход от продажи билетов является одной из важнейших статей в бюджетах клубов. Как "Полесье" действует в этой ситуации: какова будет ценовая политика на билеты и рассчитывает ли клуб зарабатывать на продаже билетов?

- В условиях войны позиция президента клуба очень четкая и ясная. Мы считаем, что те болельщики, которые будут приходить поддерживать команду на трибунах, одновременно будут помогать нашим ВСУ в борьбе за независимость Украины. Позиция однозначна: все деньги от продажи билетов будут направлены на ВСУ. Более того, уже проведены переговоры с благотворительным фондом BGV Charity и мы уже понимаем куда именно будут идти деньги. Не просто донатим на ВСУ, а деньги будут направлены на конкретное подразделение: 132 отдельный разведывательный батальон Десантно-штурмовых войск. Именно это подразделение мы вместе с болельщиками будем поддерживать. Поэтому ни копейки клуб не берет себе в актив, все деньги направляются туда: идешь на футбол — донатишь на ДШВ.

Вопрос ценовой политики еще прорабатывается, мы еще дополнительно будем анонсировать и заходить на те ресурсы, которые будут продавать эти билеты. Это будет понятно впоследствии, нам еще нужно немного времени.