  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Если Динамо не купит центрального защитника, то будет играть Михавко - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Если Динамо не купит центрального защитника, то будет играть Михавко - Источник

Премьер-лига

Киевляне продолжают поиски центрального защитника

Если Динамо не купит центрального защитника, то будет играть Михавко - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что киевское "Динамо" продолжает искать центрального защитника.

"Купило ли "Динамо" центрального защитника? Пока что не купило на сегодняшний момент. Но как я уже говорил в прошлой программе, Игорь Михайлович Суркис сказал, что занимаются этим, ищут.

Если не найдут – будет играть [Тарас] Михавко. Он – из Львова, воспитанник ФК "Львов". На него очень рассчитывают. Хочу сказать, что еще в осенней части сезона его хотел выпускать в основе Александр Шовковский", - сказал Цыганык в авторской программе.

18-летний Михавко еще не дебютировал за первую команду "Динамо" в официальных матчах.

Также стоит добавить, что в зимнее трансферное окно киевляне еще не подписали ни одного новичка.

По теме
yellow-arrow
Лопыренок: Дулуб сказал, что я его подвел осенью
yellow-arrow
Спортдир Руха: Решение о 1000 присутствующих лиц на стадионе озвучило руководство Арены Львов
yellow-arrow
Александрия открыла продажу билетов на матч с Шахтером
Динамо (Киев) Игорь Цыганык Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Циганик LIVE на Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости