Если Динамо не купит центрального защитника, то будет играть Михавко - Источник

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что киевское "Динамо" продолжает искать центрального защитника.

"Купило ли "Динамо" центрального защитника? Пока что не купило на сегодняшний момент. Но как я уже говорил в прошлой программе, Игорь Михайлович Суркис сказал, что занимаются этим, ищут.

Если не найдут – будет играть [Тарас] Михавко. Он – из Львова, воспитанник ФК "Львов". На него очень рассчитывают. Хочу сказать, что еще в осенней части сезона его хотел выпускать в основе Александр Шовковский", - сказал Цыганык в авторской программе.

18-летний Михавко еще не дебютировал за первую команду "Динамо" в официальных матчах.

Также стоит добавить, что в зимнее трансферное окно киевляне еще не подписали ни одного новичка.