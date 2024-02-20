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Если Динамо не купит центрального защитника, то будет играть Михавко - Источник
Киевляне продолжают поиски центрального защитника
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что киевское "Динамо" продолжает искать центрального защитника.
"Купило ли "Динамо" центрального защитника? Пока что не купило на сегодняшний момент. Но как я уже говорил в прошлой программе, Игорь Михайлович Суркис сказал, что занимаются этим, ищут.
Если не найдут – будет играть [Тарас] Михавко. Он – из Львова, воспитанник ФК "Львов". На него очень рассчитывают. Хочу сказать, что еще в осенней части сезона его хотел выпускать в основе Александр Шовковский", - сказал Цыганык в авторской программе.
18-летний Михавко еще не дебютировал за первую команду "Динамо" в официальных матчах.
Также стоит добавить, что в зимнее трансферное окно киевляне еще не подписали ни одного новичка.
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