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Лопыренок: Дулуб сказал, что я его подвел осенью

Премьер-лига

Защитник прокомментировал свой уход из ЛНЗ

Лопыренок: Дулуб сказал, что я его подвел осенью

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Бывший защитник ЛНЗ Максим Лопыренок рассказал, почему черкасский клуб расторг с ним контракт.

"Определенные изменения по отношению к себе ощутил после матча с "Вересом" в 9-м туре чемпионата УПЛ, когда был удален с поля на 51-й минуте. Главный тренер Олег Дулуб сказал, что я его подвел и больше прошлой осенью я за черкасчан не играл.

В Турции на сборах сыграл только в одном спарринге в первой части сбора – с ФК "Mлада Болеслав", после которого Дулуб сообщил, что больше на меня не рассчитывает. Я вернулся в Черкассы, тренировался с юниорским составом и вел переговоры с клубным руководством о расторжении контракта. Поскольку он у меня был до 31 декабря 2025 года, то я рассчитывал на компенсацию. Сегодня я стал свободным агентом.

Конечно, обидно, что так произошло, ведь я тоже сделал определенный вклад в победные выступления этой команды. Но ничего страшного не произошло, жизнь продолжается и теперь вот обдумываю, что делать дальше…

Продолжение футбольной карьеры? Есть несколько предложений, самое конкретное – из перволиговой "Буковины". Думаю, что в ближайшие дни все решится", - рассказал Лопыренок.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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