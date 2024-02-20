Верес получил трех игроков Полесья в аренду совершенно бесплатно

Как уже сообщалось ранее, " Верес " арендовал у "Полесья" трех игроков - Евгения Морозко, Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.

При этом, как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, "Верес" ничего не будет платить "Полесью" за аренду игроков. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно житомирский клуб.

Отмечается, что на данный момент в житомирском клубе не планируют возвращать в команду Евгения Морозко и Дмитрия Шастала. Их контракты заканчиваются летом, они покинут команду на правах свободных агентов.

Переходы Шастала и Янакова в "Верес" уже были подтверждены ровенским клубом. Об аренде Морозко сообщали СМИ.