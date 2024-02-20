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Верес получил трех игроков Полесья в аренду совершенно бесплатно

Премьер-лига
Обновлено

Даже зарплату им продолжит платить житомирский клуб

Верес получил трех игроков Полесья в аренду совершенно бесплатно

Фото: НК Верес

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, "Верес" арендовал у "Полесья" трех игроков - Евгения Морозко, Дмитрия Шастала и Дениса Янакова.

При этом, как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, "Верес" ничего не будет платить "Полесью" за аренду игроков. Более того, зарплату этим футболистам продолжит платить именно житомирский клуб.

Отмечается, что на данный момент в житомирском клубе не планируют возвращать в команду Евгения Морозко и Дмитрия Шастала. Их контракты заканчиваются летом, они покинут команду на правах свободных агентов.

Переходы Шастала и Янакова в "Верес" уже были подтверждены ровенским клубом. Об аренде Морозко сообщали СМИ.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Евгений Морозко Денис Янаков Дмитрий Шастал
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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