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Капитан Оболони - о судействе: Заряженным помогают, а нам – нет. Мы только один пенальти пробили в первом круге

Премьер-лига

Олег Слободян очень недоволен судейством в УПЛ

Капитан Оболони - о судействе: Заряженным помогают, а нам – нет. Мы только один пенальти пробили в первом круге

polissyafc.com

Новина українською

Капитан "Оболони" Олег Слободян остался очень недоволен судейством в осенней части сезона УПЛ.

– "Оболонь" и судейство – что-то из разряда вечного. В первом круге в матчах "Оболони" были моменты, когда судьи поступали несправедливо. Сюда можно отнести и пенальти за "степинг" против "Полесья". Далее незасчитанный гол с "Ворсклой", "Динамо". Вы видите в этом системность?

– Судейство должно быть прозрачным и беспристрастным. У нас так получается, что некоторым командам можно наступить на ногу и избежать наказания, а нас за подобное сразу же наказывают. Вы вспомнили о матче в Житомире, а там еще был эпизод, когда при нашей атаке меня толкнули головой. Факт "степинга" был – ок, но почему-то судейские ошибки постоянно именно в матчах с "Оболонью". Я не говорю о командах, которые с нами одного уровня. Заряженным помогают, а нам – нет. Мы только один пенальти пробили в первом круге.

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Оболонь (Киев) Олег Слободян
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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