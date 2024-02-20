Капитан Оболони - о судействе: Заряженным помогают, а нам – нет. Мы только один пенальти пробили в первом круге

Капитан " Оболони " Олег Слободян остался очень недоволен судейством в осенней части сезона УПЛ.

– "Оболонь" и судейство – что-то из разряда вечного. В первом круге в матчах "Оболони" были моменты, когда судьи поступали несправедливо. Сюда можно отнести и пенальти за "степинг" против "Полесья". Далее незасчитанный гол с "Ворсклой", "Динамо". Вы видите в этом системность?

– Судейство должно быть прозрачным и беспристрастным. У нас так получается, что некоторым командам можно наступить на ногу и избежать наказания, а нас за подобное сразу же наказывают. Вы вспомнили о матче в Житомире, а там еще был эпизод, когда при нашей атаке меня толкнули головой. Факт "степинга" был – ок, но почему-то судейские ошибки постоянно именно в матчах с "Оболонью". Я не говорю о командах, которые с нами одного уровня. Заряженным помогают, а нам – нет. Мы только один пенальти пробили в первом круге.