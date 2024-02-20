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Капитан Оболони: Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в футболе, вопрос с мобилизацией нужно урегулировать

Премьер-лига

Олег Слободян надеется, что новое руководство УАФ найдет правильное решение

Капитан Оболони: Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в футболе, вопрос с мобилизацией нужно урегулировать

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Капитан "Оболони" Олег Слободян высказался относительно мобилизации футболистов в Украине.

– "Оболонь" в межсезонье была на слуху, получив на всю команду повестки от ТЦК и СП. Вопрос бронирования футболистов стал актуальным. Каким Вы видите решение вопроса для всех клубов?

– Нужно урегулировать этот вопрос. Я знаю многих ребят, которые находятся на фронте. Клуб и корпорация "Оболонь" активно помогают. Не все афишируется, чтобы это не походило на пиар.

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У нас патриотическая команда и корпорация, потому что президент – патриот своего государства. Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в футболе, это нужно урегулировать. Надеюсь, что новая команда УАФ во главе с Андреем Шевченко найдет правильное решение. Футболистам не нужны привилегии, а четкие рамки, которых они будут придерживаться.

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Оболонь (Киев) Олег Слободян
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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