Климчук - о сборах Руха: Можно провести параллель с боксом, где спортсмены проводят в спарринге 24 или 36 раундов

Форвард " Руха " Юрий Климчук рассказал, как проходила подготовка львовской команды к весенней части сезона.

"Это был мой второй тренировочный сбор под руководством Виталия Пономарева и я думаю, что мы поработали очень хорошо. Нам противостояли интересные и сильные соперники, в частности "Штурм", который выступает в плей-офф еврокубков. Как сказал наш тренер, официальные матчи покажут, как "Рух" провел эти сборы.

На сборах всегда трудно, ведь мы тренировались дважды в день и в большинстве спаррингов чувствуется тяжесть в ногах, есть усталость. Впрочем, я считаю, что это нормальный процесс подготовки, ведь это важно для того, чтобы в официальных матчах мы выглядели как можно лучше. Можно провести параллель с боксом, где спортсмены проводят в спарринге 24 раунда, или 36, чтобы уже в классическом бою на 12 раундов чувствовать себя легче и увереннее. Поэтому эти нагрузки, которые "Рух" имел на сборах, помогут нам в матчах УПЛ.

Каждый воспитанник Академии, который попадает в первую команду, быстро вливается в коллектив. В "Рухе" возраст не играет никакой роли, ведь каждый из футболистов очень открыт и готов помочь партнеру. В том числе и я делаю все, чтобы молодежь или новички свободно чувствовали себя в коллективе, не нервничали и были в контакте со всеми. Тогда они могут лучше готовиться и прогрессировать.

Всегда хочется быть лучшими, занимать высокие места. Впрочем движение на вершину должно быть постепенным и на это нужно время. Команда еще должна набраться опыта, а на это нужно время. Но мы приложим все усилия, чтобы получать положительный результат в каждом матче.

Мы положительно настроены на первые официальные матчи в 2024 году. Все наши мысли сейчас сконцентрированы на поединке с "Полесьем". Важно правильно изучить сильные и слабые стороны соперника и с хорошим настроением подойти к этой игре", - сказал Климчук.