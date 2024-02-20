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Климчук - о сборах Руха: Можно провести параллель с боксом, где спортсмены проводят в спарринге 24 или 36 раундов
Форвард Руха рассказал, как команда готовилась к весенней части сезона
fcrukh.com
Форвард "
"Это был мой второй тренировочный сбор под руководством Виталия Пономарева и я думаю, что мы поработали очень хорошо. Нам противостояли интересные и сильные соперники, в частности "Штурм", который выступает в плей-офф еврокубков. Как сказал наш тренер, официальные матчи покажут, как "Рух" провел эти сборы.
На сборах всегда трудно, ведь мы тренировались дважды в день и в большинстве спаррингов чувствуется тяжесть в ногах, есть усталость. Впрочем, я считаю, что это нормальный процесс подготовки, ведь это важно для того, чтобы в официальных матчах мы выглядели как можно лучше. Можно провести параллель с боксом, где спортсмены проводят в спарринге 24 раунда, или 36, чтобы уже в классическом бою на 12 раундов чувствовать себя легче и увереннее. Поэтому эти нагрузки, которые "Рух" имел на сборах, помогут нам в матчах УПЛ.
Каждый воспитанник Академии, который попадает в первую команду, быстро вливается в коллектив. В "Рухе" возраст не играет никакой роли, ведь каждый из футболистов очень открыт и готов помочь партнеру. В том числе и я делаю все, чтобы молодежь или новички свободно чувствовали себя в коллективе, не нервничали и были в контакте со всеми. Тогда они могут лучше готовиться и прогрессировать.
Всегда хочется быть лучшими, занимать высокие места. Впрочем движение на вершину должно быть постепенным и на это нужно время. Команда еще должна набраться опыта, а на это нужно время. Но мы приложим все усилия, чтобы получать положительный результат в каждом матче.
Мы положительно настроены на первые официальные матчи в 2024 году. Все наши мысли сейчас сконцентрированы на поединке с "Полесьем". Важно правильно изучить сильные и слабые стороны соперника и с хорошим настроением подойти к этой игре", - сказал Климчук.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Руха" находится на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
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