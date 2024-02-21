У меня через год был полуфинал ЛЧ, - Головко рассказал, почему в середине 90-х не перешел в Ливерпуль

Экс-защитник "Д инамо " Александр Головко рассказал, почему он в середине 90-х не перешел в "Ливерпуль".

"Да, я ездил в "Ливерпуль". На тот момент вопросы были чисто коммерческие, отсутствие современного менеджмента.

Жалею ли я? Нет, у меня через год был полуфинал Лиги чемпионов. Поэтому то такое. Я вообще не жалею ни о чем. Если это произошло, значит так нужно было", - сказал Головко.