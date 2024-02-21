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У меня через год был полуфинал ЛЧ, - Головко рассказал, почему в середине 90-х не перешел в Ливерпуль

Премьер-лига
У меня через год был полуфинал ЛЧ, - Головко рассказал, почему в середине 90-х не перешел в Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Александр Головко рассказал, почему он в середине 90-х не перешел в "Ливерпуль".

"Да, я ездил в "Ливерпуль". На тот момент вопросы были чисто коммерческие, отсутствие современного менеджмента.

Жалею ли я? Нет, у меня через год был полуфинал Лиги чемпионов. Поэтому то такое. Я вообще не жалею ни о чем. Если это произошло, значит так нужно было", - сказал Головко.

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Источник:
Перше Онлайн Радіо "Школа"
Опубликовал: Михаил Черныш
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