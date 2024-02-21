Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко рассказал о работе под руководством Йожефа Сабо, вспомнив матч с московским "Спартаком" (3:2, Лига чемпионов-1994/95):

- Сабо на матч со "Спартаком" нас никак не настраивал. В то время вся команда хотела его снять и назначить Демьяненко, даже ходили к руководству с этой просьбой. Помню, нас, семеро динамовцев, потом вызвали соучредители "Динамо", Медведчук и Суркисы, и сказали: "Демьяненко не хочет быть главным тренером".

Представляете, какая атмосфера перед "Спартаком", когда вся команда против Сабо? А мы вышли и победили!

- Как Сабо выбирал состав на игру?

Перед матчами он читал "Спорт-Экспресс" и ставил состав, который писали журналисты. Это мне не один человек говорил, да я и сам замечал. Почему-то "Спорт-Экспресс" всегда угадывал состав "Динамо".

- Что Сабо говорил в раздевалке, после чего во втором тайме вы совершили камбэк?

- Он просто молчал, думал, что во втором тайме нам еще торбу накидают. Но я оформил дубль, а Ребров забил третий. Мы с Серегой оставили Сабо главным тренером. Если бы проиграли "Спартаку", его убрали бы из команды. Это мне сказали уже через несколько лет.