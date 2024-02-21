Капитан Оболони: На сборах забили много, но и много пропустили

Капитан, полузащитник "Оболони" Олег Слободян подвел итоги зимних сборов в Турции.

"Подготовка проходила очень продуктивно. Делали акцент на те ошибки, которые у нас были в первой части сезона. Работали над реализацией, командным взаимодействием. Надеемся, что это принесет результат во второй части сезона.

Я не буду вдаваться в детали. Мы сейчас больше работаем над атакой. Чтобы брать очки - нужно забивать, а для этого нужно было улучшать игру в финальной трети.

Тренерский штаб "Оболони" пробовал наигрывать на фланге. Наиболее комфортно я себя чувствую в центре полузащиты. Позиция "десятки" в современном футболе мертва, люблю действовать "восьмеркой", box to box. С мячом заполнять свободное пространство, без мяча работать против соперника. Направлять мяч из второй зоны в третью.

На сборах забили много, но и много пропустили, что намекает нам быть сконцентрированными с первой и до последней минуты. У нас очень квалифицированные нападающие", - сказал Слободян.