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Капитан Оболони: На сборах забили много, но и много пропустили
Олег Слободян рассказал, как прошли зимние сборы
Фото: ФК Оболонь
Капитан, полузащитник "Оболони" Олег Слободян подвел итоги зимних сборов в Турции.
"Подготовка проходила очень продуктивно. Делали акцент на те ошибки, которые у нас были в первой части сезона. Работали над реализацией, командным взаимодействием. Надеемся, что это принесет результат во второй части сезона.
Я не буду вдаваться в детали. Мы сейчас больше работаем над атакой. Чтобы брать очки - нужно забивать, а для этого нужно было улучшать игру в финальной трети.
Тренерский штаб "Оболони" пробовал наигрывать на фланге. Наиболее комфортно я себя чувствую в центре полузащиты. Позиция "десятки" в современном футболе мертва, люблю действовать "восьмеркой", box to box. С мячом заполнять свободное пространство, без мяча работать против соперника. Направлять мяч из второй зоны в третью.
На сборах забили много, но и много пропустили, что намекает нам быть сконцентрированными с первой и до последней минуты. У нас очень квалифицированные нападающие", - сказал Слободян.
Напомним, во время подготовки в Турции киевский клуб провел 8 матчей: 3 победы, 2 поражения и 3 ничьих. Разница мячей - 14:12.
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