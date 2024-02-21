Менеджер Миная: Не боимся, что Вакула может не придерживаться режима. Имеем на него долгосрочные планы

Зимой 2024-го года, перед возобновлением розыгрыша УПЛ, закарпатский "Минай" совершил своеобразную кадровую революцию. Из клуба ушли тринадцать игроков, а пришли – десять. Недавно клуб организовал открытую тренировку, на которой и представил новичков общественности. Больше всего внимания было к Владиславу Вакуле.

Собственно, он является едва ли не самой узнаваемой персоной среди ряда новичков закарпатцев. Владислав Вакула – футболист, который имеет опыт выступлений в еврокубках, он – в расцвете физических сил. Такое сочетание для относительно скромного по ресурсам "Миная" можно считать редкостью. Но в то же время, как ни крути, у Владислава Вакулы в футбольной среде – репутация довольно проблемного игрока.

По поводу подписания Владислава Вакулы UA-Футбол пообщался с менеджером "Миная" Мирославом Небесныком.

- Блогер Дмитрий Поворознюк в одном из своих интервью сказал, что ему симпатизировал проект клуба "Минай" до тех пор, пока там не появился Артем Милевский. Мол, приглашение такого игрока убило самобытность. Но после Милевского в "Минае" были еще Селезнев, и вот теперь – Вакула. Вас не задевает то, что клуб ассоциируют с пристанищем игроков со скандальной репутацией?

- Интересный вопрос. Мы – молодой клуб, поэтому в нашей системе играло не так много футболистов. Остановимся на числе "200". То есть в "Минае" за все время было 200 футболистов. Из них трое, как вы говорите, – со скандальной репутацией. Это 1,5 процента от всего количества игроков. И, по вашим словам, именно этот маленький процент создал нам репутацию "пристанища скандально известных футболистов"? Хотя впервые слышим о такой ассоциации. Да и почему у Вас Милевский и Селезнев ассоциируются именно с негативом? Оба – легендарные футболисты Украины, сборники. У нас, например, Милевский ассоциируется с блестящим исполнением пенальти в матче против сборной Швейцарии. А Селезнев – один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. Человек, который забил в Донецке "Тоттенхэму" и помог завоевать Кубок УЕФА.

По поводу Милевского и Селезнева еще летом ответил президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк в интервью президенту "Вереса" Ивану Надеину. Это были важные трансферы с имиджевой и спортивной точек зрения. Относительно Владислава Вакулы – это игрок, которого хочет видеть в команде Желько Любенович. Господин Желько – главный тренер "Миная". Он принимает окончательное решение по комплектации и отвечает за результат. Если он говорит, что Вакула поможет нам – мы ему доверяем и идем на этот шаг.

- Один случай может быть случайностью, два – совпадением, но три - это уже тенденция... Милевский, Селезнев, теперь Вакула. "Минай" сознательно приглашает футболистов с громкими фамилиями, чтобы быть популярным в медиасреде, или это чисто спортивный расчет?

- Популярным? Сложно сказать, насколько у нас увеличилось количество подписчиков в Instagram после подписания Вакулы. Вряд ли существенно. Блогеры также не особо уделили внимание в своих выпусках этому трансферу. Поэтому либо мы просчитались в получении популярности, либо это не было нашей задачей. Скорее второй вариант – не так ли?

Ваш второй вопрос очень похож на первый. Поэтому можно считать, что мы уже ответили. Владислав – игрок, которого хочет видеть Желько Любенович в своей команде. Поэтому мы подписали контракт. Кстати, на полтора сезона. Поэтому имеем долгосрочные планы на этого футболиста.

- Вакула попадал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, когда был в "Мариуполе" в аренде (об этой аренде он сам писал в соцсетях, а фото и видео ДТП есть в Сети). На него составляли протокол в Житомире за злостное неповиновение полицейским – об этом сообщал журналист Владимир Зверов, после чего "Полесье" разорвало контракт. Его отчисляли из "Десны" за неспортивное поведение, в "Черноморце" также не прижился. Вы не боитесь, что на Закарпатье, где даже нет комендантского часа, Вакула может не придерживаться спортивного режима?

- Не боимся.

Мы знаем, что "Полесье" и Владислав прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Это было не одностороннее расторжение. По "Черноморцу" – Вакула не подошел Роману Григорчуку именно в игровом плане. Поэтому стороны разошлись с сохранением хороших отношений.

- О сроке контракта, подписанного с Вакулой, вы уже сказали. В отличие от Милевского и Селезнева, которые были возрастными игроками, Владислав – молодой. Клуб рассчитывает на длительное сотрудничество с ним?

- Рассчитываем на длительное сотрудничество. Он хорошо проявил себя в товарищеских встречах, надеемся, что его игровой запал будет только увеличиваться в матчах УПЛ. Сейчас Вакула – третий среди действующих игроков "Миная" по количеству проведенных матчей в УПЛ. Поэтому мы рассчитываем, что он оправдает полученное доверие.