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Срна: Иногда даже в Гамбурге, когда мы слышим самолеты, то думаем, что это военные самолеты
Дарио рассказал французским СМИ о жизни клуба во время войны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
"Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я. Мы всегда между аэропортом и стадионом, мы не знаем, как долго это продлится, но так оно есть.
Мы просто ждем, когда война закончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Никто не жалуется, мы готовы делать это столько, сколько потребуется.
Все привыкли к нынешней ситуации, добавила Газа, но мы не должны забывать, что россияне напали на Украину, что они уже забрали наши дома в Донбассе в 2014 году, наш стадион, наш тренировочный центр, а теперь и нашу страну.
Умирают дети, они запускают ракеты каждый день, и это происходит в Европе. Ничего не изменилось. Я бы никому не пожелал и 1% того, что сейчас происходит в Украине, это самая ужасная вещь.
Иногда даже здесь, в Гамбурге, вы слышите самолеты и думаете, что это военные самолеты. Где бы ты ни был, ощущается особый стресс.
Но мы можем играть на полных стадионах в еврокубках, и мы хотим показать, насколько наши болельщики могут гордиться нашей командой", – сказал Срна.
Напомним, что домашние еврокубковые матчи "Шахтер" проводит на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге, Германия.
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