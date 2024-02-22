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Срна: Иногда даже в Гамбурге, когда мы слышим самолеты, то думаем, что это военные самолеты

Премьер-лига

Дарио рассказал французским СМИ о жизни клуба во время войны

Срна: Иногда даже в Гамбурге, когда мы слышим самолеты, то думаем, что это военные самолеты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в интервью французским СМИ рассказал о том, как живет клуб во время войны.

"Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я. Мы всегда между аэропортом и стадионом, мы не знаем, как долго это продлится, но так оно есть.

Мы просто ждем, когда война закончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Никто не жалуется, мы готовы делать это столько, сколько потребуется.

Все привыкли к нынешней ситуации, добавила Газа, но мы не должны забывать, что россияне напали на Украину, что они уже забрали наши дома в Донбассе в 2014 году, наш стадион, наш тренировочный центр, а теперь и нашу страну.

Умирают дети, они запускают ракеты каждый день, и это происходит в Европе. Ничего не изменилось. Я бы никому не пожелал и 1% того, что сейчас происходит в Украине, это самая ужасная вещь.

Иногда даже здесь, в Гамбурге, вы слышите самолеты и думаете, что это военные самолеты. Где бы ты ни был, ощущается особый стресс.

Но мы можем играть на полных стадионах в еврокубках, и мы хотим показать, насколько наши болельщики могут гордиться нашей командой", – сказал Срна.

Напомним, что домашние еврокубковые матчи "Шахтер" проводит на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге, Германия.

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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Михаил Черныш
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