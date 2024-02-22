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Шевченко: Вопрос отношений клубов УПЛ с ТЦК не имеет ответа
Эффективного решения по состоянию на сейчас нет
Фото: Telegram
Сегодня, 22 февраля, в Доме футбола проходит встреча представителей клубов УПЛ с главой УАФ Андреем Шевченко.
Президент "Вереса" Иван Надеин затронул тему отношения клубов УПЛ и ТЦК. Некоторые клубы имеют возможность бронировать игроков, другие - нет. Как привести это в порядок и общего знаменателя?
Шевченко признался, что эффективного решения по состоянию на сейчас нет.
"Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это нет ответа. Мы должны ждать развития ситуации и специального закона (который бы регулировал процедуру воинского учета для спортсменов и футболистов в частности).
Хотя консультации с Министерством молодежи и спорта продолжаются регулярно", - приводит слова Шевченко Telegram-канал ТаТоТаке.
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