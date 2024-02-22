Шевченко: Вопрос отношений клубов УПЛ с ТЦК не имеет ответа

Сегодня, 22 февраля, в Доме футбола проходит встреча представителей клубов УПЛ с главой УАФ Андреем Шевченко.

Президент "Вереса" Иван Надеин затронул тему отношения клубов УПЛ и ТЦК. Некоторые клубы имеют возможность бронировать игроков, другие - нет. Как привести это в порядок и общего знаменателя?

Шевченко признался, что эффективного решения по состоянию на сейчас нет.

"Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это нет ответа. Мы должны ждать развития ситуации и специального закона (который бы регулировал процедуру воинского учета для спортсменов и футболистов в частности). Хотя консультации с Министерством молодежи и спорта продолжаются регулярно", - приводит слова Шевченко Telegram-канал ТаТоТаке.