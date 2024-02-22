Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко

Стали известны детали встречи представителей клубов УПЛ с главой УАФ Андреем Шевченко, которая проходит сейчас в Доме футбола.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, на встрече присутствуют физически четыре президента клубов. Это Евгений Геллер ("Заря"), Валерий Пересоляк ("Минай"), Иван Надеин ("Верес") и Константин Караманиц ("Кривбасс").

Все остальные клубы представлены топ-менеджерами высшего звена. От "Динамо" – Сергей Мохник, от "Шахтера" – Александр Черкасов, от "Колоса" – Владимир Генинсон, от "Днепра-1" – Андрей Русол, от "Александрии" - Иван Кузьменко.

Другие клубы представляют Игорь Дедышин ("Рух"), Александр Резниченко ("Оболонь"), Олег Лысак ("Ворскла"), Владимир Загурский ("Полесье"), Андрей Неделин ("Металлист 1925"), Василий Гречаный (ЛНЗ) и Артур Оганесян ("Черноморец").