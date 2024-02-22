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Срна: Хотим построить лучший Шахтер в истории. Когда мы продаем Мудрика, мы реинвестируем

Премьер-лига
Обновлено

Дарио рассказал о стратегии спортивного развития клуба

Срна: Хотим построить лучший Шахтер в истории. Когда мы продаем Мудрика, мы реинвестируем

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о нынешней трансферной политике клуба.

"Трансфер Марлона Гомеса за 12 млн евро? Мы также продаем, например, Мудрика в "Челси", или Трубина в Бенфику, что позволяет нам покупать. Мы не бросаем слов на ветер. Когда мы говорим, что хотим построить лучший "Шахтер" в истории, мы это делаем. Когда мы продаем Мудрика, мы реинвестируем и будем это продолжать.

Сложно ли было убедить новичков? Честно говоря, вопросов о войне очень мало. Посмотрите на Кевина и Марлона Гомеса, которые только что перешли: они даже не говорили со мной об этом. Они хотят присоединиться к "Шахтеру" только потому, что знают нашу репутацию и то, что это хорошее место для бразильцев. Им нужен этот шаг, чтобы перейти в топ-клуб, как Фернандиньо, Фред, Виллиан и Дуглас Коста до них.

Мы все еще остаемся трамплином. "Шахтер" все еще достойно представляет себя в Лиге чемпионов, и это что-то вроде чуда для нас, потому что мы потеряли четырнадцать игроков. Но мы работаем над тем, чтобы поддерживать уровень чемпионата, и я также думаю о других украинских клубах. Все владельцы хотят продолжать инвестировать, и между нами существует большая солидарность", – цитирует слова Срны L'Equipe.

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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.02.2024 в 18:15
Чого в кротів не віднімеш, то це дуже класно продавати гравців. А продаж Мудрика це вищий пілотаж понтів і втюхування. Молодці, мої вітання.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
22.02.2024 в 18:15
Чого в кротів не віднімеш, то це дуже класно продавати гравців. А продаж Мудрика це вищий пілотаж понтів і втюхування. Молодці, мої вітання.
Ответить
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