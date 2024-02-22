Бессмертный расхвалил Михавко: Характер, мышление, быстрота, первая передача, читает игру

Экс-коуч "Львова" Анатолий Бессмертный рассказал о 18-летнем защитнике " Динамо " Тарасе Михавко, с которым он в свое время работал в львовском клубе.

Напомним, что в текущем сезоне Михавко еще не был заигран за первую команду киевлян, одна на сборах активно наигрывался на позиции центрбека.

"Да, у нас тогда была ситуация с кадровым голодом. Многие травмировались, многие не соответствовали уровню высшей лиги, поэтому мы решили посмотреть молодую группу игроков с U-19.

Когда я поехал посмотреть матч U-19 с Рухом, то понял, что можно подтягивать 6–7 футболистов. Что касается Тараса, то он сразу бросился в глаза. Во-первых – характер, потом – мышление, быстрота, хорошая первая передача, хорошо читает игру. Очень скромный, сам по себе парень хороший.

Когда играли с "Черноморцем", на 60–65 минуте его хватают судороги. Разные же скорости. А он меняться не хочет, хочет играть. У этих молодых ребят хорошее будущее.

Мы его в тренировочном процессе ставили левым защитником, у него хорошая скорость. Эта позиция может быть тоже для него не чужда. Опорным не ставили, но он хорошо понимает игру, возможно, именно потому, что когда-то там играл. Правильно же говорят: "Покажи свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда". У него кругозор игры очень хорош.

Все данные, чтобы играть в хороший футбол, у него есть. У "Динамо" хорошие тренеры, которые дадут ему правильное направление. А то, что парень играть может, это только радует. Возможно, действительно оправдал надежды – и все", - сказал Бессмертный.