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Дубинчак: Наверняка Гармаш будет самым опасным игроком в составе Металлиста 1925

Премьер-лига
Обновлено

В воскресенье киевляне сыграют с харьковчанами

Дубинчак: Наверняка Гармаш будет самым опасным игроком в составе Металлиста 1925

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится в воскресенье, 25 февраля.

– Первой официальной будет игра с "Металлистом 1925". Какие ожидания от этой команды?

– У них сменился тренер, пришли новые игроки, поэтому будет интересный матч. Все мы помним, как Виктор Скрипник работал в "Заре", которая была хорошей командой, поэтому он наверняка хорошо подготовит команду к матчу, и игра будет интересной. Надеюсь, мы победим.

– Самым громким трансфером харьковчан в зимнее межсезонье стало подписание Дениса Гармаша. Чего ждешь от встречи с бывшим одноклубником?

– Думаю, он будет максимально мотивирован, ведь будет играть против своего бывшего клуба. Это всегда дополнительная мотивация. Считаю, что к нему нужно особое внимание с нашей стороны, если он будет играть. Наверняка он будет самым опасным игроком в составе харьковчан.

– Какие цели стоят перед командой на вторую половину сезона?

– У нас впереди много работы. Не хочется делать громкие заявления, но надеюсь, что нам все удастся. Все, от мала до велика, понимают, какие задачи стоят перед "Динамо" Киев. Не буду даже лишний раз говорить об этом. Мы сами понимаем все.

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Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Владислав Дубинчак
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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