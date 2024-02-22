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Федецкий: Не знаю, что там произошло с Чигринским, но он точно был бы не лишним в Шахтере

Премьер-лига

Профиль игрока странным образом пропал с сайта Шахтера

Федецкий: Не знаю, что там произошло с Чигринским, но он точно был бы не лишним в Шахтере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что 37-летний Дмитрий Чигринский, профиль которого недавно странным образом пропал с сайта "Шахтера", еще бы пригодился "горнякам".

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– Артем, а вы порой не знаете, куда исчез Дмитрий Чигринский?

– Так же, как и Вы, только на днях тоже прочитал информацию, что его фамилия исчезла из перечня игроков "Шахтера", которые размещены на официальном сайте "Шахтера". С Чигринским не общался, потому что там произошло, мне неизвестно.

Единственное, что может сказать точно, это то, что Чигринский настоящий профессионал. И как футболист и как человек. Вот прямо к мозгу костей. Возможно, он уже и возрастной игрок, но точно не был бы лишним в команде, учитывая свой опыт. Именно на таких, как Чигринский, должны равняться молодые защитники "Шахтера".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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