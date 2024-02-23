Игрок Днепра-1: Домашние матчи без болельщиков? Я больше расстроен событиями на фронте

Защитник "Днепра-1" Василий Кравец поделился своими впечатлениями от зимних сборов, а также высказался об отсутствии болельщиков на трибунах.

- Василий, зимой появилась информация, что вы могли покинуть "Днепр-1" в статусе свободного агента. Насколько эта информация соответствует действительности и если соответствует, то как было принято решение остаться и поехать на сборы?

- Я сам об этом узнал из новостей, как видите, Андрей Анатольевич Русол уже должен был бы возглавлять "Полесье" или "Карпаты", но он сейчас с нами. Все это было неправдой как о нем, так и обо мне.

- Как оцените первые сборы во главе с Юрием Максимовым? Что было в новинку, что поразило? Возможно удивили упражнения на песке?

- Думаю, что хорошо в футболе есть то для футболиста, что каждый тренер дает что-то новое как команде, так и каждому игроку в отдельности! По песку - сложилось двоякое впечатление, с одной стороны это хорошо для нашего тела, как говорил Вильевич, так мы укрепляем суставы, с другой стороны, это было тяжело не так физически, как морально, не все были довольны этой работой, но все ее делали.

- После зимних сборов чувствуете доверие тренера?

- Всегда после сборов, когда ты месяц живешь вместе со всей командой, это сближает всех, как и игроков, так и тренеров с игроками. Отдельно хочу поблагодарить наш персонал и руководство, что все прошло на высоком уровне и очень профессионально.

- Оцените уровень соперников, с кем было играть сложнее всего? Какая команда по вашему мнению смогла бы дать достойный бой в УПЛ?

- Сложнее всего было играть первые игры, мы все были на усталости и не могли показывать всю нашу игру, так, как мы этого хотели, сказывались на играх еще и травмы игроков. Что касается команды, то я думаю, что "Ракув" мог бы конкурировать за первое место в чемпионате.

- Уже известно, что "Днепр-1" сыграет матч с "Минаем" и потенциально все последующие домашние матчи без болельщиков. Расстроены ли вы этим фактом?

- Я больше расстроен событиями на фронте. Конечно, хотелось, чтобы болельщики были на трибунах, но надо понять, что это вопрос безопасности, никто не хочет рисковать жизнью родных и близких для нас людей. Я думаю, лучше всего, болельщиков если впускать на стадионы, то на западной части Украины, там будет больше времени для людей, чтобы они имели возможность спокойно спуститься в укрытие, но это должно быть обязательным правилом для болельщиков, - рассказал Василий Кравец.