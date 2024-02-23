УПЛ. ЛНЗ - Кривбасс 0:3. По-лидерски

Праздник? Украинский футбол не всегда радует и не всегда приносит положительные эмоции. Чему подтверждение – максимально свежие события с падением в Таблице коэффициентов и серьезным ухудшением еврокубковой квоты. Но возобновление родного чемпионата – это все же заметное событие. Радостное или не радостное – можно дискутировать. Но заметное.

Изюминки добавлял тот факт, что старт сопровождался громкой информационной кампанией. Клубы сформировали пул (хоть и неполноценный), Лига организовала собственную медиапрограмму для освещения событий. А еще же произошла перезагрузка власти в украинском футболе. На таком фоне грех было плохо стартовать на футбольном поле.

Стартовали на самом деле неплохо. Это был далеко не худший матч украинского футбола. "Кривбасс" вышел на поле с несколькими новичками, в частности – Микитишиным и Бандейрой. ЛНЗ ответил своими кадровыми решениями: Каплиенко, Яшари, Салиху, Бар, Кучеренко.

Игру в первом тайме контролировал "Кривбасс". Статистика ударов хорошо это подтверждает – 7:2 в пользу номинальных гостей. У криворожан больше держался мяч, их действия были более разнообразными. Особенно на левом фланге, куда часто смещался Соса. С Дибанго они создавали опасность.

Забивать должен был Принс именно после подачи с левого края – удивительно, как нападающий не попал в створ ударом головой. А еще у Сосы был выход по центру почти тет-а-тет с голкипером ЛНЗ, подобный момент был у Принса. А что подопечные Дулуба? Очень старался Хобленко.

Он был нацелен на удар с любой позиции. Однажды опасно пробивал даже с острого угла. Присоединялся к атакам Бойко, похоже, уже адаптировался к новым условиям Бар. Но все же ЛНЗ чуточку недотягивал до темпа соперника.

Это обернулось неприятностями в конце тайма, когда Шестаков в борьбе с двумя соперниками рукой сыграл при подаче от углового флажка. После просмотра видеоповтора Анастасия Романюк назначила пенальти, который реализовал Илич.

Собственно, чем закончился первый тайм – тем начался и второй. Неприятностями для ЛНЗ. Да, был момент Бара, но это ничто на фоне того, какой момент возник, - и какие последствия повлек этот момент, - у Аду Принса. Африканец перехватил мяч на чужой половине поля, приблизился к воротам, освободился от опеки двух оппонентов и точно пробил в дальний угол. Классный гол.

Это уже был нокаут, но "Кривбасс" не останавливался и бил лежачего. Это безжалостно. Так, как и должен играть лидер. И если про гол Аду мы говорили "классный", то про гол Кузыка надо говорить – "шедевральный". Денис из-за пределов штрафной площади с левой закрутил в дальнюю "девятку". Такое не берется.

ЛНЗ дальше перехватил инициативу, но это было не что-то чрезвычайное. В условиях тотального преимущества соперник просто позволил черкасцам немного поработать с позиции силы. Ничего путного для ЛНЗ из этого не вышло, а "Кривбасс" мог даже забивать четвертый мяч. Хотя это было бы уже слишком.

Уверенная, яркая, зрелая победа одного из лидеров чемпионата. По-лидерски, как и полагается. А ЛНЗ, несмотря на немало приобретений, еще нужно работать над созданием команды.

УПЛ. 18-й тур. 23.02.2024

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

ЛНЗ - "Кривбасс" 0:3

Голы: Илич 45 (пенальти), Аду 54, Кузык 63

ЛНЗ: Кучеренко - Пасич (Прядун 85), Салиху, Муравский, Каплиенко - Шестаков, Бар, Яшари, Бойко (Рыбалка 69), Наумец (Олейник 69) - Хобленко (Молло 57)

"Кривбасс": Клищук - Байдейра, Понедельник, Стецков, Дибанго - Кузык (Задерака 82), Илич (Вакулко 70), Бизимана, Соса (Татарков 70), Микитишин (Хомченовский 70) - Принс (Кожушко 78)

Предупреждения: Бар 50 - Соса 37, Илич 55