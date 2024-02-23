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Скрипник: Динамо — это наш гранд, против них каждый хочет себя проявить

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Скрипник: Динамо — это наш гранд, против них каждый хочет себя проявить

metalist1925.com

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Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура УПЛ против "Динамо".

— На сколько процентов оцениваете готовность команды к старту второй части сезона?

— Не буду говорить, потому что это не скажет ни один тренер, он не знает, где стоит его команда. Товарищеские матчи — это товарищеские матчи. Мы имели качественных соперников, мы довольны отношением ребят к работе, к труду. Но ты не знаешь, потому что официальный матч является официальным матчем. Мы играем с "Динамо", это очень сложный соперник для первого матча, но когда-то мы должны играть и с ними. Так что мы очень рады, что играем. В воскресенье посмотрим, на сколько процентов мы подготовились к сезону.

— Собственно, что можете сказать о сопернике? Стало ли "Динамо" за паузу другой командой, более сильной?

— Тренировочные сборы есть для того, чтобы тренер, который принял команду по ходу сезона имел время для того, чтобы его мысли сработали. Посмотрим. "Динамо" есть "Динамо". Те ребята, которые там остались и этот тренер, который работает, они не новые персоны для нас. Надеюсь, даже я уверен, что ничего кардинально не изменилось. Но, наверное, какие-то наработки были, есть, мы смотрели. Те результаты, которые они показывают — это только подтверждают.

— Мы записываем интервью в среду. Со сколькими позициями из стартового состава на воскресенье вы уже определились, а где есть сомнения?

— Процентов на 70-80 у меня уже есть стартовый состав в голове. Но мы еще тренируемся, не дай Бог что-то случится с ребятами. Надеюсь, что мне не нужно будет мотивировать мою команду. "Динамо" — это наш гранд, против них каждый хочет себя проявить. Но есть еще 3-4 позиции, где может что-то измениться. Поэтому, 70% — это то, что мы имеем сейчас.

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Виктор Скрипник Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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Prideman (Lviv)
24.02.2024 в 00:38
Колишній гранд
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
24.02.2024 в 00:38
Колишній гранд
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