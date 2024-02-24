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Евгений Дикий: Мы делаем все, чтобы охват УПЛ-ТВ был максимальным по всей Украине
Исполняющий обязанности президента УПЛ - о запуске телеканала УПЛ-ТВ
Скриншот: канал ТаТоТаке на YouTube
Исполняющий обязанности президента УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала УПЛ-ТВ.
"Хочу всех поблагодарить и всех поздравить с возвращением УПЛ. Также поблагодарить все клубы, которые уже присоединились к УПЛ-ТВ. Делаем все, что наш телепул насчитывал все 16 команд УПЛ.
Мы делаем все, чтобы охват этого контента был максимальным по всей Украине. Сейчас можно смотреть матчи УПЛ с помощью ОТТ-сервисов, кабельных операторов. Также есть специальные условия для прифронтовых территорий. Поэтому мы нацелены на максимальное покрытие. Вместе с нашим дистрибьютором 1+1 ежедневно делаем все, чтобы доступность трансляций увеличивалась. Сейчас можно сказать, что канал УПЛ-ТВ доступен для более миллиона болельщиков.
Матчи на УПЛ-ТВ можно легально смотреть и за рубежом. С помощью платформы GoNet можно смотреть матчи в Европе. В Грузии и Молдове – с помощью платформы Setanta. Также в США и Канаде трансляции доступны с помощью сервиса Panda".
Напомним, телеканал УПЛ-ТВ внесен в сеть вещания 25 дистрибьюторов, включая кабельные и региональные сети, а также ОТТ-платфомы. УПЛ опубликовала полный список площадок, где доступны трансляции матчей УПЛ. MEGOGO в этом списке отсутствует.
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