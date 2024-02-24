Евгений Дикий: Мы делаем все, чтобы охват УПЛ-ТВ был максимальным по всей Украине

Исполняющий обязанности президента УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала УПЛ-ТВ.

"Хочу всех поблагодарить и всех поздравить с возвращением УПЛ. Также поблагодарить все клубы, которые уже присоединились к УПЛ-ТВ. Делаем все, что наш телепул насчитывал все 16 команд УПЛ.

Мы делаем все, чтобы охват этого контента был максимальным по всей Украине. Сейчас можно смотреть матчи УПЛ с помощью ОТТ-сервисов, кабельных операторов. Также есть специальные условия для прифронтовых территорий. Поэтому мы нацелены на максимальное покрытие. Вместе с нашим дистрибьютором 1+1 ежедневно делаем все, чтобы доступность трансляций увеличивалась. Сейчас можно сказать, что канал УПЛ-ТВ доступен для более миллиона болельщиков.

Матчи на УПЛ-ТВ можно легально смотреть и за рубежом. С помощью платформы GoNet можно смотреть матчи в Европе. В Грузии и Молдове – с помощью платформы Setanta. Также в США и Канаде трансляции доступны с помощью сервиса Panda".