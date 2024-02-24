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Евгений Дикий: Мы делаем все, чтобы охват УПЛ-ТВ был максимальным по всей Украине

Премьер-лига
Обновлено

Исполняющий обязанности президента УПЛ - о запуске телеканала УПЛ-ТВ

Евгений Дикий: Мы делаем все, чтобы охват УПЛ-ТВ был максимальным по всей Украине

Скриншот: канал ТаТоТаке на YouTube

Новина українською

Исполняющий обязанности президента УПЛ Евгений Дикий прокомментировал запуск телеканала УПЛ-ТВ.

"Хочу всех поблагодарить и всех поздравить с возвращением УПЛ. Также поблагодарить все клубы, которые уже присоединились к УПЛ-ТВ. Делаем все, что наш телепул насчитывал все 16 команд УПЛ.

Мы делаем все, чтобы охват этого контента был максимальным по всей Украине. Сейчас можно смотреть матчи УПЛ с помощью ОТТ-сервисов, кабельных операторов. Также есть специальные условия для прифронтовых территорий. Поэтому мы нацелены на максимальное покрытие. Вместе с нашим дистрибьютором 1+1 ежедневно делаем все, чтобы доступность трансляций увеличивалась. Сейчас можно сказать, что канал УПЛ-ТВ доступен для более миллиона болельщиков.

Матчи на УПЛ-ТВ можно легально смотреть и за рубежом. С помощью платформы GoNet можно смотреть матчи в Европе. В Грузии и Молдове – с помощью платформы Setanta. Также в США и Канаде трансляции доступны с помощью сервиса Panda".

Напомним, телеканал УПЛ-ТВ внесен в сеть вещания 25 дистрибьюторов, включая кабельные и региональные сети, а также ОТТ-платфомы. УПЛ опубликовала полный список площадок, где доступны трансляции матчей УПЛ. MEGOGO в этом списке отсутствует.

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Евгений Дикий УПЛ ТВ
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
24.02.2024 в 10:31
Це цирк з несмішними клоунами. Матч відкриття, добре, якщо подивилася тисяча і то навряд чи. Ці чудоменеджери довели телеаудиторію УПЛ до рівня першості Андори! В УПЛ футболістів і персоналу більше ніж глядачів))) На фіга їм відстрочки від армії? Їх ніхто не бачить. Яка така отдушина для людей? Вони грають самі для себе! Якщо їм роздатуть повістки глядач нічого не втратить, бо їх все одно ніхто не бачить)))
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
24.02.2024 в 10:31
Це цирк з несмішними клоунами. Матч відкриття, добре, якщо подивилася тисяча і то навряд чи. Ці чудоменеджери довели телеаудиторію УПЛ до рівня першості Андори! В УПЛ футболістів і персоналу більше ніж глядачів))) На фіга їм відстрочки від армії? Їх ніхто не бачить. Яка така отдушина для людей? Вони грають самі для себе! Якщо їм роздатуть повістки глядач нічого не втратить, бо їх все одно ніхто не бачить)))
Ответить
0
1

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