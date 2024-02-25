Роман Григорчук прокомментировал конфликт в контрольном матче Черноморца с Ингульцом

UA-Футбол ранее сообщал о том, что во время контрольного матча с "Ингульцом" случился конфликт. Юрий Козыренко грубо сыграл против Бадибанги, тот впоследствии ответил той же монетой, тренеры "Ингульца" сделали замечание Зиги, а тот эмоционально отреагировал и даже ударил помощника ассистента Лупашко.

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Конфликт удалось нивелировать, Бадибанга звонил в "Ингулец" и извинился перед клубом. Ситуацию на пресс-конференции, посвященной окончанию сборов, прокомментировал также главный тренер одесситов Роман Григорчук. Слова наставника передает внештатный корреспондент UA-Футбол Вячеслав Кульчицкий.

- Один из контрольных матчей, сыгранных недавно в Одессе, завершился очень эмоционально. Игрок "Черноморца" Зиги Бадибанга во встрече с "Ингульцом" получил красную карточку. Какова ваша реакция на то, что произошло?

- Я категорически против подобных действий, когда футболисты немного перегибают палку. Думаю, что в любой тренировочной игре нужно вести себя таким образом, чтобы даже тогда, когда назревает конфликт или какая-то провокация, все это пригасить. Важно понимать, что для нас главное – играть и тренироваться, а не выяснять свои отношения или что-то такое. Поэтому я считаю: то, что произошло – очень неправильно. Слава Богу, что тот футболист, который был в этом задействован или принимал непосредственное участие, извинился перед всеми – поэтому этот вопрос закрыт. Но в этом есть только один маленький нюанс. Как правило, подобные вещи происходят с людьми, которые любят футбол. Потому что те, кто не очень его любит или относится к нему ровно, то с ними обычно такое не случается. Что же касается упомянутого человека, то могу сказать, что это достаточно принципиальный футболист, который хочет постоянно выигрывать, и маленький "плюсик" в этом есть. Но в упомянутой ситуации больше – "минус".

Полное интервью Романа Григорчука появится на страницах UA-Футбол позже.