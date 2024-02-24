Черноморец: Конфликт в Совиньоне

Когда подготовка одесского "Черноморца" к весенней части сезона-2023/24 вышла на финишную прямую, в контрольном матче с петривским "Ингульцем" произошел неприятный эпизод.

БАДИБАНГА РАЗБУШЕВАЛСЯ

К концу поединка, когда "моряки" уступали в счете 1:3, игрок сельской команды Юрий Козыренко в одном из игровых моментов грубо сфолил на "моряке" Зиги Бадибанге. Тот с ответом не заставил себя ждать: в следующем эпизоде, когда мяч был у Козыренко, прыгнул двумя ногами в обидчика. Грубость темнокожего бельгийца с конголезскими корнями сразу же привела к его удалению на 88-й минуте поединка. Однако на этом импульсивный Бадибанга не остановился. Когда главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко, недалеко от которого он покидал поле, сказал: мол, разве можно так грубо обращаться с коллегой по ремеслу, тот ответил ему в эмоциональной манере. Рулевой гостей не стал реагировать, махнув на это рукой.

Но когда ассистент Лупашко Игорь Ермаков обратился к Бадибанге, чтобы напомнить о нормах поведения и соблюдении субординации, тот ударил тренера. Возникла стычка, которая, к счастью, во что-то серьезное не переросла. Представители "Черноморца" вынуждены были принести извинения за поступок бельгийского легионера перед коллегами из Петрово и конфликт удалось погасить. По информации UA-Футбол, на следующий день Зиги Бадибанга позвонил Ермакову, извинившись перед ним за свой поступок. Что же касается Козыренко, то после прыжка "моряка" ему удалось избежать перелома и разрыва связок только благодаря тому, что нога была в движении над газоном. Если бы в момент столкновения она стояла на поле, то последствия могли бы быть значительно серьезнее.

ДИСЦИПЛИНА – ЗАЛОГ УСПЕХА

Всем хорошо известно, что дисциплина в футболе и спорте имеет большое значение. Для достижения победы, завоевания медалей или решения определенных турнирных задач этой важной составляющей с давних времен уделяется большое внимание. И тот факт, что из всех украинских команд, игравших в 60-х – начале 90-х в чемпионате СССР, лучшим по дисциплинарным показателям был одесский "Черноморец", говорит многое. Судите сами: за этот период "моряки" шесть раз (!) получали приз, которым награждалась команда, имеющая наименьшее количество желтых и красных карточек. По итогам сезонов 1966 и 1969 годов "Черноморец" получал приз, который тогда назывался "За справедливую игру", а по завершении сезонов 1974, 1976 (осень), 1984 и 1991 – "Справедливой игры". Учредителем обоих были известные издания – газета "Советский спорт" и журнал "Человек и закон" соответственно. Можете себе представить, насколько дисциплинированными были футболисты одесской команды, если им удавалось в течение одного календарного года получать считанное количество желтых карточек. Скажем, в бронзовом сезоне-1974 "Черноморец" имел всего-навсего… 4 предупреждения. Да-да, это не ошибка – именно такой показатель имел одесский коллектив в успешном сезоне в своей истории. Это лишний раз подтверждает, что благодаря дисциплине можно добиваться серьезных результатов.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В течение не одного десятилетия с целью должного воспитания и поддержания дисциплины футболистов во многих командах была даже такая должность – старший тренер по воспитательной работе. В одесском "Черноморце" в 70-е годы в ней работали авторитетные специалисты, среди которых были Юрий Романов, Юрий Заболотный, Виктор Зубков, Анатолий Азаренков. Каждый из них имел за плечами богатый опыт – как спортивный, так и жизненный, так что поделиться с подопечными было чем. Правда, в 80-е должность наставника по воспитанию была отменена и эти обязанности распределились по умолчанию на каждом из членов тренерского и руководящего штабов. От того, как тот или иной их представитель влиял на футболиста и мог достучаться до сознания, зависел уровень дисциплины в коллективе.

К сожалению, с годами этот уровень стал заметно уменьшаться и часто поведение игрока не зависело от тренера, начальника команды или, скажем, спортивного директора. Так уж сложилось, что у каждого поколения свои взгляды на жизнь, свое отношение к профессиональным обязанностям. Пробелы с воспитанием в семье и в футбольных школах впоследствии сказываются в спортивной карьере – у одних в полной мере, у других – в меньшей. Впрочем, не только этим ограничиваются причины. Одна из них состоит в недостатке мастерства и опыта, другая – в неумении контролировать свои эмоции и держать нервы в узде.

НАБОР "ГОРЧИЧНИКОВ" ДЛЯ АНТИРЕКОРДОВ

С наступлением текущего тысячелетия в "Черноморце" время от времени появлялись футболисты, к которым определение "футбольный джентльмен" не имело никакого отношения. Из сезона в сезон у них были впечатляющие показатели дисциплинарных наказаний. Наиболее "урожайными" они оказались у защитника Сергея Симоненко, который за четыре года выступлений в Одессе в первом десятилетии нового столетия заработал 28 (!) "горчичников". Почти половина из них пришлась на сезон-2003/04, когда арбитры выносили ему предупреждение 13 раз.

На смену Симоненко относительно показателей со знаком "минус" в сезоне-2014/15 пришел быстро перекрывший антирекорд предшественника Артем Филимонов. В "Черноморце" он провел в два раза меньше лет, однако умудрился "отличиться" 25 желтыми и 1 красной карточками в 45 матчах. После одной из них автор этих строк спросил на пресс-конференции тогдашнего главного тренера "моряков" Александра Бабича о дисциплинарных "достижениях" Филимонова и недопустимости подобных вещей для капитана команды. Однако, как и ожидалось, тот нашел слова оправдания для своего подопечного.

УНИКАЛЬНЫЕ "ДОСТИЖЕНИЯ" ФИЛИМОНОВА И ХОЧОЛАВЫ

Интересно, что в карьере игрока, получавшего карточки то в каждом туре, то через тур, стал матч второго круга сезона-2015/16 "Волынь" – "Черноморец" в Луцке. Перед началом поединка, когда футболисты и судьи выстроились у края поля, капитаны обеих команд - лучанин Сергей Кравченко и одессит Филимонов вручили дебютантке УПЛ арбитру Екатерине Монзуль огромные букеты желтых и красных роз соответственно. Знаки внимания Екатерине, разумеется, пришлись по душе, однако в ходе матча о розах она уже не думала – переключилась на перипетии борьбы. Филимонов же на поле забыл о джентльменстве, умудрившись в течение 34 секунд (!!!) заработать две желтые карточки и оставить свою команду в меньшинстве еще до перерыва.

Продолжая тему Артема Филимонова, нельзя не обратить внимание на такой статистический показатель: в сезоне-2016/17, который футболист провел в составах двух команд - того же "Черноморца" и львовских "Карпат", он умудрился в 24 поединках собрать "урожай" в 14 (!) "горчичников". Кто знает, возможно именно из-за нехватки компенсируемого грубостью мастерства после отъезда из Львова карьера Филимонова не сложилась.

Кстати, в том же сезоне дисциплина в руководимой Александром Бабичем одесской команде хромала на обе ноги. Кроме Артема Филимонова, постоянными нарушителями правил были Дмитрий Коркишко и грузин Давид Хочолава. Если у первого из них в пассиве было 13 предупреждений, то у второго 15 желтых и 2 красных! Согласитесь, почти четыре десятка предупреждений и два удаления на трех игроков – это слишком вопиющий показатель. Нарушая правила от матча к матчу, эта троица не только доставляла хлопоты судьям, соперникам, но и создавала постоянные кадровые проблемы собственной команде. В такой ситуации не позавидуешь тренерам, которые от тура к туру вынуждены размышлять над тем, кем заменить того или иного дисквалифицированного подопечного.

КОГДА ПОРАЖЕН ДАЖЕ АРБИТР

Одно дело, когда нарушение правил грубияном не является критическим и не переходит границы приемлемого, а совсем другое – когда оно оказывается резонансным и несет серьезную угрозу здоровью соперника. В качестве примера приходит в голову неспортивный поступок полузащитника "Черноморца" Сергея Политыло, который в кубковом матче розыгрыша сезона-2011/12 с "Карпатами" во Львове шокировал почти 20-тысячную зрительскую аудиторию на стадионе. В ситуации, которая не предвещала ничего критичного для его команды, он прыгнул двумя ногами в ногу Андрея Ткачука. Что тогда нашло на одесского игрока, сказать сложно. От этого поступка поражены были все, включая арбитра Александра Иванова, который мгновенно достал из своего кармана красную карточку и удалил футбольного хулигана. Вот что писал UA-Футбол в отчете о том матче: "То, что сделал Политыло, просто описать трудно. Абсолютно в простой ситуации в центре поля он бросился на Ткачука двумя ногами. На виновника сразу же налетели львовяне – некоторые из них помнили эпизод, когда в 2006 году Фернандиньо сломал ногу Ткачуку. А вот одесситы своего партнера даже не пытались защищать – им оставалось играть вдевятером".

Грубостей в футболе всегда было много. Однако подобные поступки не только позорят футболиста, но и бросают тень на клуб. Хочется верить, что полностью отдаваясь борьбе на поле, каждый игрок будет контролировать свои эмоции и все же будет "включать мозги". Ведь не следует забывать, что соперник является коллегой по ремеслу, который тоже зарабатывает на хлеб таким же образом.

Фото - UA-Футбол