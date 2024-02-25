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"Не перевелись честные люди, для которых футбол — это все": Тренер Черноморца - об изменениях в украинском футболе

Премьер-лига
Обновлено

Надеется на глобальные изменения

"Не перевелись честные люди, для которых футбол — это все": Тренер Черноморца - об изменениях в украинском футболе

Фото: Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук поделился мыслями об изменениях в украинском футболе.

В одном интервью вы говорили, что на тренировках команда практикует игру в меньшинстве, на случай удаления игрока во время матча. Сейчас президентом УАФ является Андрей Шевченко. Мы уже видим изменения в судейском корпусе. Вы верите, что эти изменения к лучшему для украинского футбола?

Выплюньте эти слова — игра в меньшинстве (улыбается). Я уже забыл об этом немножко, дай Бог, чтобы мы к этому не вернулись.

Я имею огромные надежды. Мы понимаем, какое имя сейчас во главе украинского футбола. Понимаем, что возле такого заслуженного человека рядом ничего плохого не может стоять.

Монзуль — глава судейского комитета. Я видел как она работает, наверное, будет работать, это только плюс. Снимаем шляпу и перед ней. Не перевелись честные люди, для которых футбол — это все. О них ни один человек не может сказать ничего плохого. Это нас сильно обнадеживает, когда такие люди во главе футбола. Потому что, как правило, рядом они держат таких же людей. Для них имя — это все, ничто другое им не может мешать. В таком случае будет огромный порядок и мы будем все счастливы. Мы понимаем, что футбол должен стать лучше.

Напомним, в январе этого года Андрей Шевченко сменил на посту президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. А недавно Екатерина Монзуль возглавила комитет арбитров УАФ вместо Лучано Лучи.

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Источник:
NV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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