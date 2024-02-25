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Владимир Носов сообщил о том, кто мог возглавить Металлиста 1925

Премьер-лига

Искал тренера, который бы развивал команду

Владимир Носов сообщил о том, кто мог возглавить Металлиста 1925

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о том, кто мог возглавить харьковский клуб.

"Висенте Гомес и Уная Мельгоса действительно рассматривались как возможные альтернативные кандидаты. Однако их опыт больше соответствует европейскому футболу. В случае Мельгосы, его опыт работы с молодежной сборной U-21 Украины хоть и важен, но более показателен в работе с молодежью.

Наша потребность заключалась в развитии первой команды, где средний возраст игроков 26 лет. То есть стопроцентный вариант был именно со Скрипником. Некий диалог с несколькими кандидатами начинался, но серьезные и конкретные переговоры мы вели только с Виктором Скрипником", — сказал Носов.

Напомним, "Металлист 1925" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ. Виктор Скрипник возглавил команду в декабре 2023 года.

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Виктор Скрипник Владимир Носов
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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