Владимир Носов сообщил о том, кто мог возглавить Металлиста 1925

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о том, кто мог возглавить харьковский клуб.

"Висенте Гомес и Уная Мельгоса действительно рассматривались как возможные альтернативные кандидаты. Однако их опыт больше соответствует европейскому футболу. В случае Мельгосы, его опыт работы с молодежной сборной U-21 Украины хоть и важен, но более показателен в работе с молодежью.

Наша потребность заключалась в развитии первой команды, где средний возраст игроков 26 лет. То есть стопроцентный вариант был именно со Скрипником. Некий диалог с несколькими кандидатами начинался, но серьезные и конкретные переговоры мы вели только с Виктором Скрипником", — сказал Носов.