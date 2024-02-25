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УПЛ. Рух - Полесье 1:1. На победу командам сил не хватило
Справедливая ничья
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
"Рух" в девятый раз сыграл вничью в чемпионате Украины 2023/24, сравнявшись по этому показателю с "Колосом". Львовская команда уступала на старте игры "Полесью" во всем, но после гола Пидгурского с пенальти игра выровнялась, и ничью можно назвать справедливым результатом.
Украинская Премьер-лига, 18-й тур. Львов, "Львов Арена"
"Рух" – "Полесье" 1:1
Голы: Пидгурский 31 (пен.) – Будковский 12
"Рух": Ледвий – Лях, Дидык, Слюбик, Сыч – Пидгурский (Бренер 55) – Рунич (Плюмен 55), Федор (Притула 65), Пастух, Квасница (Теслюк 85) – Климчук (Карабин 76)
"Полесье": Бойко – Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Крушинский, Танковский – Макуана (Ндукве 72), Грицук (Таллес Коста 62), Фортюне (Назаренко 69) – Будковский (Козак 62)
Предупреждения: Пидгурский 10, Пастух 87 – Михайличенко 32, Грицук 51, Будковский 55, Тейлор 90+3
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