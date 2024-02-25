  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андрей Шевченко: Главное – вернуть доверие к нашим судьям
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Шевченко: Главное – вернуть доверие к нашим судьям

Премьер-лига

И не потерять украинскую молодежь

Андрей Шевченко: Главное – вернуть доверие к нашим судьям

УАФ

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о встречах с представителями Украинской Премьер-лиги и других украинских первенств.

“У меня были встречи с представителями УПЛ и ПФЛ, где во время общения не было никаких ограничений. Одним из главных вопросов, поднимавшихся, была судейская тема. Комитет арбитров возглавила Екатерина Монзуль, получившая возможность сформировать свою команду и предложить свои наработки. Подключим детектор лжи, жеребьевку. Главное – вернуть доверие к нашим судьям”, - сказал Шевченко.

Читайте такжеШевченко: Через 10 дней сборная Украины будет собираться в Марбелье

Также функционер вновь раскрыл тему украинских юных футболистов, которые в результате полномасштабной войны выехали заграницу и играют в других странах.

“О теме сохранения нашего футбольного ресурса за границей... Мы знаем об этих детях, которые были вынуждены уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения агрессора. И общались по этому поводу во время недавнего Конгресса УЕФА в Париже с представителями некоторых ассоциаций — в частности, хорватской, имеющей подобный опыт.

Будем следить за нашими юными футболистами, которые учатся в академиях других стран – Англии, Германии и т.д. Также важно наладить контакт с их семьями. Сделаем максимум, что от нас зависит, и будем верить, что они вернутся”, - добавил Андрей Николаевич.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Пономарев: Рух не смог сыграть в тот футбол, который был в осенней части чемпионата и на сборах
yellow-arrow
Ванат: Гармаш говорил, что будет нас сегодня немного возить
Андрей Шевченко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2024 в 23:08
вспомни, звезда, как судили, когда ты играл! например, эпизод с твоим участием против срны!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2024 в 23:08
вспомни, звезда, как судили, когда ты играл! например, эпизод с твоим участием против срны!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости