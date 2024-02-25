Андрей Шевченко: Главное – вернуть доверие к нашим судьям

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о встречах с представителями Украинской Премьер-лиги и других украинских первенств.

“У меня были встречи с представителями УПЛ и ПФЛ, где во время общения не было никаких ограничений. Одним из главных вопросов, поднимавшихся, была судейская тема. Комитет арбитров возглавила Екатерина Монзуль, получившая возможность сформировать свою команду и предложить свои наработки. Подключим детектор лжи, жеребьевку. Главное – вернуть доверие к нашим судьям”, - сказал Шевченко.

Также функционер вновь раскрыл тему украинских юных футболистов, которые в результате полномасштабной войны выехали заграницу и играют в других странах.

“О теме сохранения нашего футбольного ресурса за границей... Мы знаем об этих детях, которые были вынуждены уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения агрессора. И общались по этому поводу во время недавнего Конгресса УЕФА в Париже с представителями некоторых ассоциаций — в частности, хорватской, имеющей подобный опыт.

Будем следить за нашими юными футболистами, которые учатся в академиях других стран – Англии, Германии и т.д. Также важно наладить контакт с их семьями. Сделаем максимум, что от нас зависит, и будем верить, что они вернутся”, - добавил Андрей Николаевич.