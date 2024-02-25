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Ванат: Гармаш говорил, что будет нас сегодня немного возить
По крайней мере, гол забил
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал гол Дениса Гармаша в ворота киевлян на старте поединка против "Металлиста 1925".
“ – Как повлиял на игру быстрый пропущенный мяч? Насколько он был для вас неожиданным?
– Он был ожидаемым, потому что это Гармаш, от Дениса можно ожидать чего угодно. Он забил хороший гол. Наверное, только он мог забить такой гол.
– Вы общались с ним перед игрой?
– Общались. Он сказал, что будет нас сегодня немного "возить". Но мы сегодня выиграли. И эта победа заслужена”, - сказал Ванат.
Также форвард в целом прокомментировал игру против "Металлиста 1925".
“ – Эмоции положительные, потому что мы победили. Но лично мне не понравилась моя игра в первом тайме: было много брака, нереализованный выход один на один с голкипером. Во втором тайме я немного перестроился и мне удалось забить два мяча.
– Но ведь это хорошо для форварда иметь много моментов?
– Да, хорошо, но лучше, когда ты их реализуешь.
– Вам помогло то, что сравнять счет удалось еще до перерыва?
– Да, это хорошо, потому что идти на перерыв при счете 0:1 или 1:1 это разные вещи. Хорошо, что мы сравняли счет еще в первом тайме.
– Ты говорил, что тебе многое не удавалось в первом тайме. Тебя это не расстроило?
– В моменте расстроило, но я понимал, что игра продолжается и надо переключаться на следующие моменты.
– Когда вы повели в счете 2:1, понимали, что уже не потеряете победу?
– Вовсе нет, даже когда счет был уже 3:1, ничего еще не было понятно. Мы пропустили второй гол, так что еще не было понятно, победим ли мы.
– Во втором тайме игра получилась очень зрелищной, с чем это связано?
– Наверное, с тем, что "Металлист 1925" в первом тайме забил быстрый гол и большими силами отошел в оборону, было труднее ее раскрывать. А пропустив ответ, соперники начали бежать вперед, открывали зоны, и нас появилось много моментов.
– "Динамо" выполнило много навесов с флангов, с угловых, но не реализовало их. В чем причина?
– Мы отрабатываем этот компонент, но не всегда то, что мы отрабатываем, может проходить. В первом тайме было много навесов, а во втором мы перестроились, стали играть немного по-другому, и это принесло результат”, - добавил Ванат.
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