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Тренер Полесья: У нас были моменты, которые надо было использовать

Премьер-лига

Владимир Кныш прокомментировал ничью с "Рухом"

Тренер Полесья: У нас были моменты, которые надо было использовать

Скриншот: канал Полісся на YouTube

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Тренер житомирского "Полесья" Владимир Кныш подвел итоги матча 18-го тура УПЛ со львовским "Рухом" (1:1).

"Мы рассчитывали на такую игру, прекрасно знаем стиль игры "Руха", который все время прессингует, не дает дышать, все время игроки "на ноге". Поэтому мы понимали какой нас ждет темп, какая борьба. Чувствуется, что это первая игра.

У нас были хорошие моменты, которые надо было использовать. Это касается первого тайма. Во втором тайме была более равная игра", - сказал Кныш.

Отметим, что после этого поединка "Полесье" идет на 3-й строчке в турнирной таблице УПЛ. "Рух" занимает 6-ю позицию.

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Владимир Кныш Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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