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Пихаленок: Встреча складывалась так, что и Минай мог победить

Премьер-лига

"Днепр-1" расписал ничью с закарпатским клубом

Пихаленок: Встреча складывалась так, что и Минай мог победить

Фото: СК Дніпро-1

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Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился мыслями после ничейного поединка 18-го тура УПЛ против "Миная" (1:1).

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- Александр, корректно ли говорить, что сегодня просто был не наш день, или есть более объективные причины этой неудачи?

- Не могу сказать, что сегодня был совсем не наш день. И у меня лично тоже были моменты, и это кроме пенальти, в том числе и в конце матча. Да, у нас много моментов было для взятия ворот, могли выигрывать этот матч, однако встреча складывалась так, что и соперник мог победить.

- Перед голом "Миная" в центре поля был эпизод, в котором похоже против тебя были нарушены правила. Что ты можешь сказать?

- Там был немного толчок в спину, но эпизод на усмотрение рефери. Как говорят, момент 50 на 50.

- "Минай" действительно оказался опасным на контратаках?

- Да, мы знали, что соперник будет играть по такой схеме (5-3-2), готовились к этому, но где-то поначалу еще и тревоги повлияли на игру. Но эти же тревоги не только для нас, а и для "Миная" тоже.

- Во втором тайме много моментов было. Сейчас с неприятным осадком уходите со стадиона?

- Да, конечно, мы всегда стремимся победить, но сегодня все закончилось ничьей. Будем разбирать ошибки и готовиться дальше, - сказал Пихаленок.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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