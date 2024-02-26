Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пихаленок: Встреча складывалась так, что и Минай мог победить
"Днепр-1" расписал ничью с закарпатским клубом
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился мыслями после ничейного поединка 18-го тура УПЛ против "Миная" (1:1).
- Александр, корректно ли говорить, что сегодня просто был не наш день, или есть более объективные причины этой неудачи?
- Не могу сказать, что сегодня был совсем не наш день. И у меня лично тоже были моменты, и это кроме пенальти, в том числе и в конце матча. Да, у нас много моментов было для взятия ворот, могли выигрывать этот матч, однако встреча складывалась так, что и соперник мог победить.
- Перед голом "Миная" в центре поля был эпизод, в котором похоже против тебя были нарушены правила. Что ты можешь сказать?
- Там был немного толчок в спину, но эпизод на усмотрение рефери. Как говорят, момент 50 на 50.
- "Минай" действительно оказался опасным на контратаках?
- Да, мы знали, что соперник будет играть по такой схеме (5-3-2), готовились к этому, но где-то поначалу еще и тревоги повлияли на игру. Но эти же тревоги не только для нас, а и для "Миная" тоже.
- Во втором тайме много моментов было. Сейчас с неприятным осадком уходите со стадиона?
- Да, конечно, мы всегда стремимся победить, но сегодня все закончилось ничьей. Будем разбирать ошибки и готовиться дальше, - сказал Пихаленок.
Популярное сейчас
- Береза - о переходе украинского кипера в Спартак: Он стал в один ряд с Тимощуком и Кивой
- Динамо не оставляет шансов для Металлиста 1925, Колос - для Вереса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бенфика разгромила Портимоненсе. Трубин провел юбилейный матч в чемпионате без пропущенных: оценки украинца
- Металлист 1925 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО