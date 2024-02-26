Голкипер Металлиста 1925: Мы забили и Динамо начало агрессивнее играть

Голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль поделился своими впечатлениями от матча против "Динамо" (2:4) в 18-м туре УПЛ.

- "Динамо" - это хорошая команда. После того, как мы забили, они начали агрессивнее играть. Мы, в свою очередь, немножко сели назад, но, к сожалению, не удержали победный результат в первом тайме. Поэтому так.

- Четыре пропущенных гола - смущает такая ситуация?

- Та я не думаю, что это должно нас сильно смущать. Считаю, что мы должны работать над тем, чтобы меньше пропускать и больше забивать голов.

- Вы, как вратарь, имели после матча разговор с защитниками разговор по поводу пропущенных голов?

- Да, какие могут быть разговоры. Ребята отдали все силы, которые имели. К сожалению, пропустили четыре гола, проиграли. Поэтому эмоций в раздевалке было мало.

- Немножко позитива нашлось. Гармаш, бывший игрок "Динамо" забил, как-то об этом с ним говорили?

- Да нет. О личных достижениях сейчас не стоит говорить. Мы проиграли, сейчас не до того, чтобы подтравить кого-то или еще что-то такое - не было такого. Возможно, в дальнейшем.

- Первый поединок после зимней паузы. Вообще, какие у команды физические кондиции?

- Мы хорошо поработали на сборах, ребята физически готовы. Думаю, что еще сказывается то, что мы на искусственном поле тренируемся. Поэтому ребятам было немножко сложно перейти на траву. Я думаю, что это также сказалось. Но ребята молодцы, хорошо работали, к сожалению, так случилось, что пропустили четыре гола. Будем работать, чтобы дальше выступать лучше, - сказал Мозиль.