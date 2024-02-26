  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Металлиста 1925: Мы забили и Динамо начало агрессивнее играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Металлиста 1925: Мы забили и Динамо начало агрессивнее играть

Премьер-лига

Харьковськая команда пропустила четыре мяча

Голкипер Металлиста 1925: Мы забили и Динамо начало агрессивнее играть

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль поделился своими впечатлениями от матча против "Динамо" (2:4) в 18-м туре УПЛ.

- "Динамо" - это хорошая команда. После того, как мы забили, они начали агрессивнее играть. Мы, в свою очередь, немножко сели назад, но, к сожалению, не удержали победный результат в первом тайме. Поэтому так.

- Четыре пропущенных гола - смущает такая ситуация?

- Та я не думаю, что это должно нас сильно смущать. Считаю, что мы должны работать над тем, чтобы меньше пропускать и больше забивать голов.

- Вы, как вратарь, имели после матча разговор с защитниками разговор по поводу пропущенных голов?

- Да, какие могут быть разговоры. Ребята отдали все силы, которые имели. К сожалению, пропустили четыре гола, проиграли. Поэтому эмоций в раздевалке было мало.

- Немножко позитива нашлось. Гармаш, бывший игрок "Динамо" забил, как-то об этом с ним говорили?

- Да нет. О личных достижениях сейчас не стоит говорить. Мы проиграли, сейчас не до того, чтобы подтравить кого-то или еще что-то такое - не было такого. Возможно, в дальнейшем.

- Первый поединок после зимней паузы. Вообще, какие у команды физические кондиции?

- Мы хорошо поработали на сборах, ребята физически готовы. Думаю, что еще сказывается то, что мы на искусственном поле тренируемся. Поэтому ребятам было немножко сложно перейти на траву. Я думаю, что это также сказалось. Но ребята молодцы, хорошо работали, к сожалению, так случилось, что пропустили четыре гола. Будем работать, чтобы дальше выступать лучше, - сказал Мозиль.

По теме
yellow-arrow
Будковский: Приятно, что возвращаются зрители, потому что театр без зрителей - это не театр
yellow-arrow
Назаренко: Одна ошибка в защите привела к пропущенному мячу
yellow-arrow
Хавбек Руха: Мы знали сильные и слабые стороны Полесья и пытались воспользоваться этим
Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Олег Мозиль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости