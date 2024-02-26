Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта

Без еврокубковых турниров, но все равно с очень интересными вывесками – такой будет эта неделя. Украинская Премьер-лига набирает обороты в рамках второго круга, также немало интересных матчей будет в других чемпионатах.

Понедельник, 26 февраля

Неделя стартует тремя поединками Украинской Премьер-лиги: "Заря" принимает "Ворсклу", "Александрия" "горняков" Пушича, а "Оболонь" – одесский "Черноморец". Вечером же можно заглянуть на Апеннины, в Рим / Флоренцию, или же скоротать время с "Брентфордом" Егора Ярмолюка. Хотя, скорее всего, украинский болельщик захочет последить за любимой "Жироной", где играют Артем Довбик и Виктор Цыганков.

13:00. "Заря" – "Ворскла". УПЛ. 1+1 media

13:00. "Александрия" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Оболонь" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:30. "Рома" – "Торино". Серия А. MEGOGO

21:45. "Фиорентина" – "Лацио". Серия А. MEGOGO

22:00. "Вест Хэм" – "Брентфорд". АПЛ. MEGOGO

22:00. "Жирона" – "Райо Вальекано". Примера. MEGOGO

22:15. "Боавишта" – "Брага". Примейра. MEGOGO

Вторник, 27 февраля

Время Кубков! В Англии мы посмотрим, даст ли Ираола отдых Илье Забарному, а также поймем, возникнут ли проблемы у "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" в выездных матчах с откровенными андердогами. Во Франции "Лион" примет "Страсбур", а в Испании "Мальорка" приедет к "Реал Сосьедаду".

21:30. "Борнмут" – "Лестер". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

21:45. "Лион" – "Страсбур". Кубок Франции. MEGOGO

21:45. "Блекбэрн" – "Ньюкасл Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

22:00. "Лутон" – "Манчестер Сити". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

22:30. "Реал Сосьедад" – "Мальорка". Кубок Испании. MEGOGO

Среда, 28 февраля

Мидвик разбавит Серия А. "Сассуоло" примет у себя дома действующего чемпиона, а главный претендент на Скудетто этого сезона – "Аталанту". В Англии все еще играют Кубок, у телеэкранов застрянут фанаты "МЮ", "Челси" и "Ливерпуля".

19:00. "Сассуоло" – "Наполи". Серия А. MEGOGO

21:30. "Челси" – Лидс". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

21:45. "Вулверхэмптон" – "Брайтон". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

21:45. "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

21:45. "Интер" – "Аталанта". Серия А. MEGOGO

22:00. "Ливерпуль" – "Саутгемптон". Кубок Англии. Setanta Sports (платформа)

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Четверг, 29 февраля

В Португалии "Порту" доиграет прерванный матч Кубка против "Санта-Клары", а "Спортинг" и "Бенфика" Трубина устроят лиссабонское дерби. В Испании сойдутся настоящие атлеты – из Бильбао и Мадрида.

18:00. "Санта-Клара" – "Порту" (был прерван). Кубок Португалии. MEGOGO (Спорт 1)

22:30. "Атлетик" – "Атлетико". Кубок Испании. MEGOGO

22:45. "Спортинг" – "Бенфика". Кубок Португалии. MEGOGO (Спорт 1)

Пятница, 1 марта

Нас ждет первый матч 19-го тура УПЛ, один из претендентов на медали сыграет дома с середняком первенства. В Германии многострадальная "Бавария" поедет к скромному "Фрайбургу", в Италии встретятся 3-я и 7-я команды Серии А, а во Франции "Монако" попытается сократить отрыв от "ПСЖ".

18:00. "Полесье" – "ЛНЗ Черкассы". УПЛ. УПЛ-ТВ

21:30. "Фрайбург" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports (платформа)

21:45. "Лацио" – "Милан". Серия А. MEGOGO

22:00. "Монако" – "ПСЖ". Лига 1. MEGOGO

Суббота, 2 марта

Традиционно насыщенный игровой день. Четыре поединка УПЛ, в частности, киевское "Динамо" встретится с "Черноморцем". В окрестностях Лондона, возможно, сыграют друг против друга украинцы, речь о Ярмолюке и Мудрике. Также забрать очки у никудышнего "Вест Хэма" попытается "Эвертон" Миколенко. Ну а вечером "Валенсия" Яремчука сыграет на "Месталье" с мадридским "Реалом" – тут точно надо следить.

13:00. "Минай" – "Металлист 1925". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Ворскла" – "Верес". УПЛ. УПЛ-ТВ

15:30. "Динамо" – "Черноморец". УПЛ. 1+1 media

16:00. "Бохум" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. MEGOGO / Setanta Sports (платформа)

16:30. "Унион Берлион" – "Боруссия Д". Бундеслига. MEGOGO / Setanta Sports (платформа)

17:00. "Брентфорд" – "Челси". АПЛ. MEGOGO / Setanta Sports (платформа)

17:00. "Эвертон" – "Вест Хэм". АПЛ. MEGOGO / Setanta Sports (платформа)

17:00. "Ноттингем" – "Ливерпуль". АПЛ. MEGOGO / Setanta Sports (платформа)

18:00. "Колос" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Реймс" – "Лилль". Лига 1. MEGOGO

19:00. "Монца" – "Рома". Серия А. MEGOGO

22:00. "Клермон" – "Марсель". Лига 1. MEGOGO

22:00. "Валенсия" – "Реал Мадрид". Примера. MEGOGO

Воскресенье, 3 марта

Все будет еще круче, чем в субботу. Начать последний день недели можно с "Оболонью" и "Днепром-1", потом нужно последить за Забарным. Если игра Ильи вдруг расстроит, то переключимся на "Александрия – "Заря" или на невероятный "Байер" Хаби Алонсо. Также затем придется выбирать между дерби Манчестера и топ-матчем УПЛ, а именно "Шахтер" – "Кривбасс". Включить еще не поздним вечером "Жирону" – обязательная программа текущего сезона. А вот перед сном нужно будет переключаться между "Наполи" – "Ювентус", "Атлетик" – "Барселона" и "Порту" – "Бенфика".