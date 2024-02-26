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" Это – ложь". Генеральный директор Черноморца опровергает подписание Сергея Болбата
Страсти вокруг футболиста никак не утихнут
desna.football
Похоже, вопрос трудоустройства полузащитника Сергея Болбата, который в осенней части нынешнего сезона защищал цвета коваловского "Колоса", а недавно покинул этот клуб, не дает покоя футбольной Одессе. Несмотря на опровержение информации о пребывании этого игрока в расположении "Черноморца" со стороны его главного тренера Романа Григорчука, градус этой темы снова повысился. Это произошло после того, как на авторитетном сайте transfermarkt о Болбате появилась информация, что с 27 февраля он будет игроком "Черноморца".
Тему также затронули в предматчевой студии УПЛ-ТВ перед игрой "Черноморца" с "Оболонью", которая в эти минуты проходит в Киеве.
Чтобы удостовериться, соответствует ли это действительности, корреспондент UA-Футбол решил выяснить у генерального директора одесского клуба Анатолия Мисюры.
– Это – ложь, – категорически ответил он. – Я ничего не подписывал. На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Еще раз повторюсь: это ложь.
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