" Это – ложь". Генеральный директор Черноморца опровергает подписание Сергея Болбата

Похоже, вопрос трудоустройства полузащитника Сергея Болбата, который в осенней части нынешнего сезона защищал цвета коваловского "Колоса", а недавно покинул этот клуб, не дает покоя футбольной Одессе. Несмотря на опровержение информации о пребывании этого игрока в расположении "Черноморца" со стороны его главного тренера Романа Григорчука, градус этой темы снова повысился. Это произошло после того, как на авторитетном сайте transfermarkt о Болбате появилась информация, что с 27 февраля он будет игроком "Черноморца".

Тему также затронули в предматчевой студии УПЛ-ТВ перед игрой "Черноморца" с "Оболонью", которая в эти минуты проходит в Киеве.

Чтобы удостовериться, соответствует ли это действительности, корреспондент UA-Футбол решил выяснить у генерального директора одесского клуба Анатолия Мисюры.