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Директор Днепра-1: И Пихаленок и мы надеемся, что Жирона летом сделает предложение
Прямых контактов между клубами не было
scdnipro1.com.ua
Коммерческий директор "
– Были ли предложения по Пихаленку? Правдивая ли информация, что его предлагали "Палмейрас"?
– Что касается "Палмейрас" – это какая-то глупость. Это [Олег] Авдыш пиарился непонятно зачем. Никаких предложений по Пихаленку от зарубежных клубов не было.
– Виктор Цыганков рассказывал, что "Жирона" спрашивала о Пихаленке. А к вам из "Жироны" не обращались?
– Когда переходил Довбик, с "Жироной" контакты имели Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба прямо в "Жироне", им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.
Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как "Жирона". Прямых контактов между клубами пока не было.
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