Директор Днепра-1: И Пихаленок и мы надеемся, что Жирона летом сделает предложение

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман высказался относительно интереса зарубежных клубов к лидеру команды Александру Пихаленку.

– Были ли предложения по Пихаленку? Правдивая ли информация, что его предлагали "Палмейрас"?

– Что касается "Палмейрас" – это какая-то глупость. Это [Олег] Авдыш пиарился непонятно зачем. Никаких предложений по Пихаленку от зарубежных клубов не было.

– Виктор Цыганков рассказывал, что "Жирона" спрашивала о Пихаленке. А к вам из "Жироны" не обращались?

– Когда переходил Довбик, с "Жироной" контакты имели Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба прямо в "Жироне", им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.

Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как "Жирона". Прямых контактов между клубами пока не было.