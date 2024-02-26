  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор Днепра-1: И Пихаленок и мы надеемся, что Жирона летом сделает предложение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Днепра-1: И Пихаленок и мы надеемся, что Жирона летом сделает предложение

Премьер-лига
Обновлено

Прямых контактов между клубами не было

Директор Днепра-1: И Пихаленок и мы надеемся, что Жирона летом сделает предложение

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман высказался относительно интереса зарубежных клубов к лидеру команды Александру Пихаленку.

– Были ли предложения по Пихаленку? Правдивая ли информация, что его предлагали "Палмейрас"?

– Что касается "Палмейрас" – это какая-то глупость. Это [Олег] Авдыш пиарился непонятно зачем. Никаких предложений по Пихаленку от зарубежных клубов не было.

– Виктор Цыганков рассказывал, что "Жирона" спрашивала о Пихаленке. А к вам из "Жироны" не обращались?

– Когда переходил Довбик, с "Жироной" контакты имели Люндовский и Смалийчук. Они общаются с президентом клуба прямо в "Жироне", им виднее. И от них мы слышали, что какой-то интерес к Пихаленку есть.

Надеемся, что они обсудят свои планы летом и дадут нам предложение. Пихаленок на это надеется, и мы тоже, потому что он заслуживает играть в таком клубе, как "Жирона". Прямых контактов между клубами пока не было.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Матч с Александрией был трудным по двум причинам. Одна из них - состояние поля
yellow-arrow
Ужасный Шахтер и мертвый Черноморец. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
yellow-arrow
Очень странные дела. Оболонь - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
Александр Пихаленок СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости