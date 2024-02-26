Премьер-лига
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СМИ: MEGOGO и УПЛ-ТВ продолжают вести переговоры, стороны настроены позитивно
У сторон нет разногласий в позициях
upl.ua
Представители MEGOGO заявили о том, что переговоры по сотрудничеству с УПЛ ТВ и трансляциям матчей
Как пишет Трибуна, обе стороны положительно настроены на решение вопроса.
Договориться до 18-го тура УПЛ не удалось из-за какого-либо конфликта или разногласия в позициях, а из-за технических моментов.
Впрочем, пока что неизвестно, есть ли шанс достичь окончательной договоренности уже до следующего тура УПЛ, который стартует 1 марта.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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andy1973 (Рівне)
26.02.2024 в 22:18
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