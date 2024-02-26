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СМИ: MEGOGO и УПЛ-ТВ продолжают вести переговоры, стороны настроены позитивно

Премьер-лига
Обновлено

У сторон нет разногласий в позициях

СМИ: MEGOGO и УПЛ-ТВ продолжают вести переговоры, стороны настроены позитивно

upl.ua

Новина українською

Представители MEGOGO заявили о том, что переговоры по сотрудничеству с УПЛ ТВ и трансляциям матчей чемпионата на сервисе продолжаются.

Как пишет Трибуна, обе стороны положительно настроены на решение вопроса.

Договориться до 18-го тура УПЛ не удалось из-за какого-либо конфликта или разногласия в позициях, а из-за технических моментов.

Впрочем, пока что неизвестно, есть ли шанс достичь окончательной договоренности уже до следующего тура УПЛ, который стартует 1 марта.

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телепул УПЛ ТВ
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
26.02.2024 в 22:18
Вчора дивився Верес по Сетанті. Я там колись реєструвався. Допустили безкоштовно. Поки нічого не зняли.
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Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
26.02.2024 в 22:18
Вчора дивився Верес по Сетанті. Я там колись реєструвався. Допустили безкоштовно. Поки нічого не зняли.
Ответить
0
0

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