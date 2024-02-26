СМИ: MEGOGO и УПЛ-ТВ продолжают вести переговоры, стороны настроены позитивно

Представители MEGOGO заявили о том, что переговоры по сотрудничеству с УПЛ ТВ и трансляциям матчей чемпионата на сервисе продолжаются.

Как пишет Трибуна, обе стороны положительно настроены на решение вопроса.

Договориться до 18-го тура УПЛ не удалось из-за какого-либо конфликта или разногласия в позициях, а из-за технических моментов.

Впрочем, пока что неизвестно, есть ли шанс достичь окончательной договоренности уже до следующего тура УПЛ, который стартует 1 марта.