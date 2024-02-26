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Ротань - о матче с Шахтером: Сыграли вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины
Александрия сыграла вничью с Шахтером
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог
"Тяжелый матч из за воздушных тревог. Для наших новичков, легионеров, это неординарный поединок. Думаю, они запомнят его надолго. Но, такие реалии у нас сейчас, и главное, что он был сыгран и важно, что с такой командой, как "Шахтер", сыграли вничью. Это позитив для нас. Сыграть вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины на данный момент по игре.
В целом, я доволен ребятами. Недоволен последними 15 минутами, когда мы вышли после воздушной тревоги. Мы перестали делать давление на игроков "Шахтера", давали спокойно работать в первой стадии развития, поэтому у нас появились проблемы в обороне. Обязательно проговорим с ребятами этот момент.
В целом же, я доволен, и при определенных условиях мы могли и на лучший результат сегодня рассчитывать", - сказал Ротань.
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