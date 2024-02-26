Ротань - о матче с Шахтером: Сыграли вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0) .

"Тяжелый матч из за воздушных тревог. Для наших новичков, легионеров, это неординарный поединок. Думаю, они запомнят его надолго. Но, такие реалии у нас сейчас, и главное, что он был сыгран и важно, что с такой командой, как "Шахтер", сыграли вничью. Это позитив для нас. Сыграть вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины на данный момент по игре.

В целом, я доволен ребятами. Недоволен последними 15 минутами, когда мы вышли после воздушной тревоги. Мы перестали делать давление на игроков "Шахтера", давали спокойно работать в первой стадии развития, поэтому у нас появились проблемы в обороне. Обязательно проговорим с ребятами этот момент.

В целом же, я доволен, и при определенных условиях мы могли и на лучший результат сегодня рассчитывать", - сказал Ротань.