  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань - о матче с Шахтером: Сыграли вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань - о матче с Шахтером: Сыграли вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины

Премьер-лига

Александрия сыграла вничью с Шахтером

Ротань - о матче с Шахтером: Сыграли вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог матча 18-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0).

"Тяжелый матч из за воздушных тревог. Для наших новичков, легионеров, это неординарный поединок. Думаю, они запомнят его надолго. Но, такие реалии у нас сейчас, и главное, что он был сыгран и важно, что с такой командой, как "Шахтер", сыграли вничью. Это позитив для нас. Сыграть вничью с лучшей, на мой взгляд, командой Украины на данный момент по игре.

В целом, я доволен ребятами. Недоволен последними 15 минутами, когда мы вышли после воздушной тревоги. Мы перестали делать давление на игроков "Шахтера", давали спокойно работать в первой стадии развития, поэтому у нас появились проблемы в обороне. Обязательно проговорим с ребятами этот момент.

В целом же, я доволен, и при определенных условиях мы могли и на лучший результат сегодня рассчитывать", - сказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Иващенко: Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой
yellow-arrow
Президент Кривбасса - о допуске болельщиков: В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог
yellow-arrow
Леднев после перелома берцовой кости вернулся к индивидуальным тренировкам
Руслан Ротань Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости