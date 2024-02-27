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Вакулко: Кривбасс зарекомендовал себя неуступчивым соперником

Премьер-лига

Хавбек "красно-белых" рассказал о победе над ЛНЗ

Вакулко: Кривбасс зарекомендовал себя неуступчивым соперником

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мыслями о выездной победе в 18 туре УПЛ над "ЛНЗ" (3:0).

- "Кривбасс" начал год уверенно. В чем секрет первой победы?

- Считаю, что мы хорошо разобрали соперника, просмотрели достаточно их матчей на сборах, и выполнили план на игру. Поэтому сумели уверенно победить.

- Наша команда в очередной раз подтвердила, что с ней надо считаться всем?

- Конечно, идет второе полугодие, "Кривбасс" зарекомендовал себя неуступчивым соперником. Поэтому все другие команды УПЛ будут настраиваться на нас еще серьезнее. Мы же со своей стороны, как говорит Юрий Вернидуб, готовимся от игры к игре.

- Ты имел повреждение. Как сейчас себя чувствуешь?

- Спасибо, нормально. Последние дни работал в общей группе, теперь вот вышел на замену. Двигаемся вперед.

- Как прокомментируешь эффектный гол Кузыка?

- Моему ребенку накануне матча исполнилось девять месяцев. И я, в шутку попросил Кузыка, чтобы он сделал нам подарок. Поэтому уже после игры Денис сказал, что его гол - лучший подарок нашей семье (улыбается), - цитирует Вакулко официальный сайт криворожан.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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