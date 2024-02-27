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Жаже Коэльо – 38 лет: что вы знаете об экс-форварде Металлиста? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Денис Руденко, FootBoom
В предпоследний день зимы, 28-го февраля, бывший форвард харьковского "Металлиста" Жажа Коэльо празднует свое 38-летие.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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