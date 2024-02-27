  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жаже Коэльо – 38 лет: что вы знаете об экс-форварде Металлиста? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жаже Коэльо – 38 лет: что вы знаете об экс-форварде Металлиста? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бразильца в комментариях

Жаже Коэльо – 38 лет: что вы знаете об экс-форварде Металлиста? Квиз от UA-Футбол

Фото - Денис Руденко, FootBoom

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В предпоследний день зимы, 28-го февраля, бывший форвард харьковского "Металлиста" Жажа Коэльо празднует свое 38-летие.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Шахтер запустил продажу билетов на матч с Кривбассом. Цена - 200 гривен
yellow-arrow
Буяльский - после победы над Металлистом 1925: Мы набираем форму
yellow-arrow
"Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости