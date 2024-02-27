Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чудны дела твои… Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Половина матчей первого тура в новом году завершилась вничью. В трех из остальных четырех победу отпраздновали номинальные гости. Единственный же домашний успех был достигнут на нейтральном поле (причем, изначально планировали играть на другом).
Сразу в трех поединках мы наблюдали истинные чудеса украинского футбола. Один из двух лидеров не сумел одолеть отпетого аутсайдера. Главный фаворит подобным же образом потерял очки с заурядной командой, ведущей борьбу за выживание. А команда, которую "топтали" практически всю игру, все-таки умудрилась спастись на финише.
Впечатляет, конечно, но пока нисколько не влияет на прогноз итоговой таблицы, данный автором перед возобновлением сезона. Ибо, как говорится, вполне укладывается в схему.
Осечку "Шахтера" спишем на реадаптацию к условиям УПЛ. Остальные "чудеса" лишь косвенно подтвердили некоторые из догадок.
- ЛНЗ – Кривбасс 0:3
- Днепр-1 – Минай 1:1
- Рух – Полесье 1:1
- Александрия – Шахтер 0:0
- Металлист 1925 – Динамо 2:4
- Верес – Колос 0:2
- Заря – Ворскла 1:0
- Оболонь – Черноморец 1:1
Зрелищность. Большинство матчей смотрелось вполне пристойно. Здесь следует помнить, что автор не является специалистом, а рассуждает с позиций любителя игры. Поэтому под зрелищностью тут понимается не качество, а количество острых моментов у ворот.
Самая результативная игра оказалась и самой смотрибельной. Аналогично вторым назову поединок ЛНЗ с "Кривбассом". В тройку включил бы матч, проходивший в Ровно. Встречи "Зари" с "Ворсклой" и "Руха" с "Полесьем", скажем так, удовлетворили.
Однозначно худшей стала "нулевка" в Александрии. И я бы не грешил тут на частые тревоги – ведь случались и обратные примеры, когда на футбол они так не влияли.
Интрига. Быстрее всех разобрался с соперником лидер. После гола Илича с пенальти "в раздевалку" сомнений в победе "Кривабсса" не возникало.
В большинстве случаев все решалось на финишной прямой.
Цуриков, открыв счет на 80-й минуте, ознаменовал этим успех "Колоса" в Ровно. Через четыре минуты Штогрин спас ничью для "Черноморца" в Киеве. Еще три минуты спустя мог вырвать победу для "Шахтера" Швед, но пробил в стойку ворот.
На 90-й минуте Волынец спас "Днепр-1" от поражения, парировав удар Попова. И уже перед самым финальным свистком Ндукве едва не принес три очка "Полесью", но промахнулся.
Логика. Идеально отвечает увиденному мною на поле нулевая ничья в Александрии. "Днепр-1" с "Минаем" также вполне "наиграли" на свои 1:1. Пожалуй, и "Заря" заслуживала минимальной, хоть вместе с тем и уверенной победы над "Ворсклой".
Вопиюще нелогична ничья "Оболони", которая также была однозначно достойна трех очков в матче с "Черноморцем". Считаю, что все же и "Полесье" достаточно "наиграло" на такой же результат с "Рухом". А вот "Верес", уступивший "Колосу" в два мяча, мог реально рассчитывать на ничью.
Судейство. Первый тур эпохи Монзуль, в которую нам парадоксально обещают вернуть доверие к арбитрам при помощи детектора лжи, был безоблачным для Фемиды.
Единственный вопрос, заданный мною коллеге-консультанту Юстасу, касался гола "Миная": не фолил ли, начиная эту атаку, Ременяк против Пихаленка. Последовал ответ: "Не, легонько погладил".
Ситуация в штрафной "Полесья" в концовке игры с "Рухом" (толчок Плюмана Тейлором) выглядела примерно аналогично. Поэтому беспокоить еще раз не стал.
Везение. Вне всяческих сомнений, везунчик тура – "Александрия". Упомянутая выше штанга от Шведа на 87-й минуте категорически спасла ее от поражения.
Заглянула Фортуна и еще на один огонек. На 42-й минуте, при 0:1, удар Фелипе из "Ворсклы" отразила перекладина. Но ее в какой-то мере компенсировала штанга, в которую пробил Герреро из "Зари" четвертью часа позже. Такое…
Вы вспомните перекладину Адамюка в поединке с "Минаем" на 34-й минуте, при 0:1? Ну так через семнадцать минут "Днепр-1" таки-забил, и впереди у него была еще масса времени.
Личности. Ярчайшей фигурой тура увиделся Ванат из "Динамо": семь участий в ключевых моментах игры, включая три гола. Вторым назову его одноклубника Волошина. Третим – Принса из "Кривбасса", которому совсем немного уступит Герреро из "Зари".
В плане эффективности не было равных "динамовцу" Шапаренко: три участия, и все завершились взятием ворот. Заслуживает упоминания в этом списке также Тотовицкий из "Колоса".
Вратари не блистали. А больше всего зачетных сэйвов сделали киперы тех команд, что больше всех пропустили: Мозиль ("Металлист 1925") и Кучеренко (ЛНЗ) – по пять.
Симпатии. Вне конкуренции - "Динамо": не менее десятка голевых моментов. Вторым столь же уверенно выделю "Кривбасс". Третье место разделят "Оболонь" и "Заря". Больше футбола в сравнении со всеми остальными увидел также у "Полесья" и "Колоса".
"Черноморец" со своим единственным и неповторимым шансом – это тихий-тихий ужас. Прямо ша, какой ужас! "Александрия", несмотря на результат, в атаке смотрелась на уровне того же ЛНЗ, вместе с которым и разделит место в тройке моих разочарований тура. Ну и "Металлист 1925": забили два из двух – это круто, но больше не было ни-че-го.
Естественно, "Шахтер" от них ушел совсем недалеко.
Таблица. "Кривбасс" воспользовался коллективной пробуксовкой конкурентов и уверенно единолично возглавил таблицу.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|18
|11
|4
|3
|37
|2
|18
|10
|5
|3
|35
|3
|18
|9
|6
|3
|33
|4
|16
|9
|5
|2
|32
|5
|15
|10
|1
|4
|31
|6
|18
|6
|9
|3
|27
|7
|17
|5
|9
|3
|24
|8
|18
|6
|5
|7
|23
|9
|17
|7
|2
|8
|23
|10
|17
|5
|5
|7
|20
|11
|17
|4
|5
|8
|17
|12
|15
|3
|6
|6
|15
|13
|18
|4
|3
|11
|15
|14
|17
|3
|6
|8
|15
|15
|17
|2
|6
|9
|12
|16
|16
|0
|7
|9
|7
"Динамо" Шовковского в бодром темпе настигает всю их теплую компанию.
Сделал заявку на шестерку "Колос". Но смирится ли с этим "Рух"?
Вырвалась из "зоны риска" "Заря", чье свято место занял "Металлист 1925".
Главный же плюс тура, как по мне – то, что все три главных аутсайдера показали достойный уровень конкуренции. Что обещает нам здесь интригу. Хотя, повторюсь, все прогнозы остаются в силе.
УПЛ-ТВ. Первый блин вышел, как положено, комковатым. Если первую игру тура удалось посмотреть лишь в довольно хлипком интернет-качестве, то предпоследнюю – только в записи. Ну, тут болезнь старта плюс трижды проклятый форс-мажор.
Еще из минусов: в обоих киевских матчах до перерыва интершум был громче голоса комментатора. Потом, правда, исправлялись – есть надежда, что сделают выводы.
Внимательно послушать смог трех комментаторов: Волочая (дважды), Бебеха и Шалоту. Все были на достаточно удовлетворительном уровне.
Лично я из них ожидаемо предпочел бы последнего (Оболонь – Черноморец). Конечно, и ему есть над чем работать. В частности – избегать скороговорки, которая у него забавно завершается словом, произносимым по слогам. Когда это слышишь часто, напрягает.
В сравнении с ними, Новак с "Униана" (Заря – Ворскла) явно уступал. К качеству информации вопросов особо нет – есть к тонусу и темпоритму комментария. Чисто колыбельная для зрителя: "Меланколие – дулче мелодие…" Печальной памяти школа УТ, я бы сказал.
Анонсы. Афиша тура: "Шахтер" - "Кривбасс". Так ли плохи первые и так ли хороши вторые, какими мы их увидели в прошедшем туре? Я бы даже рискнул назвать этот матч промежуточным моментом истины. В стратегическом смысле борьбы за чемпионство. Но, как вы понимаете, это отнюдь не означает, что бороться за него будут лишь двое.
"Колос" - "Рух". Эта пара соседей по таблице интересна в свете борьбы за последнюю путевку в Европу. Неудача львовян существенно осложнит им задачу, тогда как селяне могут догнать их, имея при этом игру в запасе.
"Александрия" - "Заря". Танцы на воде: кто останется на поверхности, а кто рискует уйти под воду – в пресловутую "зону риска", по итогам следующего тура?
Так я расставил бы акценты в программе следующего тура. А как лягут карты – узнаем через неделю, о чем пойдет разговор в его обзоре.
Популярное сейчас
- Уже успел забить гол. Марадона находится на просмотре в клубе Второй лиги
- Гвардиола: Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить
- "Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
- Праздновал ли успех? Гармаш забил в ворота Динамо
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Комментарии 1