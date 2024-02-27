Чудны дела твои… Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ

Половина матчей первого тура в новом году завершилась вничью. В трех из остальных четырех победу отпраздновали номинальные гости. Единственный же домашний успех был достигнут на нейтральном поле (причем, изначально планировали играть на другом).

Сразу в трех поединках мы наблюдали истинные чудеса украинского футбола. Один из двух лидеров не сумел одолеть отпетого аутсайдера. Главный фаворит подобным же образом потерял очки с заурядной командой, ведущей борьбу за выживание. А команда, которую "топтали" практически всю игру, все-таки умудрилась спастись на финише.

Впечатляет, конечно, но пока нисколько не влияет на прогноз итоговой таблицы, данный автором перед возобновлением сезона. Ибо, как говорится, вполне укладывается в схему.

Осечку "Шахтера" спишем на реадаптацию к условиям УПЛ. Остальные "чудеса" лишь косвенно подтвердили некоторые из догадок.

ЛНЗ – Кривбасс 0:3

Днепр-1 – Минай 1:1

Рух – Полесье 1:1

Александрия – Шахтер 0:0

Металлист 1925 – Динамо 2:4

Верес – Колос 0:2

Заря – Ворскла 1:0

Оболонь – Черноморец 1:1

Зрелищность. Большинство матчей смотрелось вполне пристойно. Здесь следует помнить, что автор не является специалистом, а рассуждает с позиций любителя игры. Поэтому под зрелищностью тут понимается не качество, а количество острых моментов у ворот.

Самая результативная игра оказалась и самой смотрибельной. Аналогично вторым назову поединок ЛНЗ с "Кривбассом". В тройку включил бы матч, проходивший в Ровно. Встречи "Зари" с "Ворсклой" и "Руха" с "Полесьем", скажем так, удовлетворили.

Однозначно худшей стала "нулевка" в Александрии. И я бы не грешил тут на частые тревоги – ведь случались и обратные примеры, когда на футбол они так не влияли.

Интрига. Быстрее всех разобрался с соперником лидер. После гола Илича с пенальти "в раздевалку" сомнений в победе "Кривабсса" не возникало.

В большинстве случаев все решалось на финишной прямой.

Цуриков, открыв счет на 80-й минуте, ознаменовал этим успех "Колоса" в Ровно. Через четыре минуты Штогрин спас ничью для "Черноморца" в Киеве. Еще три минуты спустя мог вырвать победу для "Шахтера" Швед, но пробил в стойку ворот.

На 90-й минуте Волынец спас "Днепр-1" от поражения, парировав удар Попова. И уже перед самым финальным свистком Ндукве едва не принес три очка "Полесью", но промахнулся.

Логика. Идеально отвечает увиденному мною на поле нулевая ничья в Александрии. "Днепр-1" с "Минаем" также вполне "наиграли" на свои 1:1. Пожалуй, и "Заря" заслуживала минимальной, хоть вместе с тем и уверенной победы над "Ворсклой".

Вопиюще нелогична ничья "Оболони", которая также была однозначно достойна трех очков в матче с "Черноморцем". Считаю, что все же и "Полесье" достаточно "наиграло" на такой же результат с "Рухом". А вот "Верес", уступивший "Колосу" в два мяча, мог реально рассчитывать на ничью.

Судейство. Первый тур эпохи Монзуль, в которую нам парадоксально обещают вернуть доверие к арбитрам при помощи детектора лжи, был безоблачным для Фемиды.

Единственный вопрос, заданный мною коллеге-консультанту Юстасу, касался гола "Миная": не фолил ли, начиная эту атаку, Ременяк против Пихаленка. Последовал ответ: "Не, легонько погладил".

Ситуация в штрафной "Полесья" в концовке игры с "Рухом" (толчок Плюмана Тейлором) выглядела примерно аналогично. Поэтому беспокоить еще раз не стал.

Везение. Вне всяческих сомнений, везунчик тура – "Александрия". Упомянутая выше штанга от Шведа на 87-й минуте категорически спасла ее от поражения.

Заглянула Фортуна и еще на один огонек. На 42-й минуте, при 0:1, удар Фелипе из "Ворсклы" отразила перекладина. Но ее в какой-то мере компенсировала штанга, в которую пробил Герреро из "Зари" четвертью часа позже. Такое…

Вы вспомните перекладину Адамюка в поединке с "Минаем" на 34-й минуте, при 0:1? Ну так через семнадцать минут "Днепр-1" таки-забил, и впереди у него была еще масса времени.

Личности. Ярчайшей фигурой тура увиделся Ванат из "Динамо": семь участий в ключевых моментах игры, включая три гола. Вторым назову его одноклубника Волошина. Третим – Принса из "Кривбасса", которому совсем немного уступит Герреро из "Зари".

В плане эффективности не было равных "динамовцу" Шапаренко: три участия, и все завершились взятием ворот. Заслуживает упоминания в этом списке также Тотовицкий из "Колоса".

Вратари не блистали. А больше всего зачетных сэйвов сделали киперы тех команд, что больше всех пропустили: Мозиль ("Металлист 1925") и Кучеренко (ЛНЗ) – по пять.

Симпатии. Вне конкуренции - "Динамо": не менее десятка голевых моментов. Вторым столь же уверенно выделю "Кривбасс". Третье место разделят "Оболонь" и "Заря". Больше футбола в сравнении со всеми остальными увидел также у "Полесья" и "Колоса".

"Черноморец" со своим единственным и неповторимым шансом – это тихий-тихий ужас. Прямо ша, какой ужас! "Александрия", несмотря на результат, в атаке смотрелась на уровне того же ЛНЗ, вместе с которым и разделит место в тройке моих разочарований тура. Ну и "Металлист 1925": забили два из двух – это круто, но больше не было ни-че-го.

Естественно, "Шахтер" от них ушел совсем недалеко.

Таблица. "Кривбасс" воспользовался коллективной пробуксовкой конкурентов и уверенно единолично возглавил таблицу.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Кривбасс 18 11 4 3 37 2 СК Днепр-1 18 10 5 3 35 3 Полесье 18 9 6 3 33 4 Шахтер 16 9 5 2 32 5 Динамо 15 10 1 4 31 6 Рух 18 6 9 3 27 7 Колос 17 5 9 3 24 8 Ворскла 18 6 5 7 23 9 Черноморец 17 7 2 8 23 10 ЛНЗ 17 5 5 7 20 11 ФК Александрия 17 4 5 8 17 12 Зоря 15 3 6 6 15 13 Металлист 1925 18 4 3 11 15 14 Оболонь 17 3 6 8 15 15 Верес 17 2 6 9 12 16 ФК Минай 16 0 7 9 7

"Динамо" Шовковского в бодром темпе настигает всю их теплую компанию.

Сделал заявку на шестерку "Колос". Но смирится ли с этим "Рух"?

Вырвалась из "зоны риска" "Заря", чье свято место занял "Металлист 1925".

Главный же плюс тура, как по мне – то, что все три главных аутсайдера показали достойный уровень конкуренции. Что обещает нам здесь интригу. Хотя, повторюсь, все прогнозы остаются в силе.

УПЛ-ТВ. Первый блин вышел, как положено, комковатым. Если первую игру тура удалось посмотреть лишь в довольно хлипком интернет-качестве, то предпоследнюю – только в записи. Ну, тут болезнь старта плюс трижды проклятый форс-мажор.

Еще из минусов: в обоих киевских матчах до перерыва интершум был громче голоса комментатора. Потом, правда, исправлялись – есть надежда, что сделают выводы.

Внимательно послушать смог трех комментаторов: Волочая (дважды), Бебеха и Шалоту. Все были на достаточно удовлетворительном уровне.

Лично я из них ожидаемо предпочел бы последнего (Оболонь – Черноморец). Конечно, и ему есть над чем работать. В частности – избегать скороговорки, которая у него забавно завершается словом, произносимым по слогам. Когда это слышишь часто, напрягает.

В сравнении с ними, Новак с "Униана" (Заря – Ворскла) явно уступал. К качеству информации вопросов особо нет – есть к тонусу и темпоритму комментария. Чисто колыбельная для зрителя: "Меланколие – дулче мелодие…" Печальной памяти школа УТ, я бы сказал.

Анонсы. Афиша тура: "Шахтер" - "Кривбасс". Так ли плохи первые и так ли хороши вторые, какими мы их увидели в прошедшем туре? Я бы даже рискнул назвать этот матч промежуточным моментом истины. В стратегическом смысле борьбы за чемпионство. Но, как вы понимаете, это отнюдь не означает, что бороться за него будут лишь двое.

"Колос" - "Рух". Эта пара соседей по таблице интересна в свете борьбы за последнюю путевку в Европу. Неудача львовян существенно осложнит им задачу, тогда как селяне могут догнать их, имея при этом игру в запасе.

"Александрия" - "Заря". Танцы на воде: кто останется на поверхности, а кто рискует уйти под воду – в пресловутую "зону риска", по итогам следующего тура?

Так я расставил бы акценты в программе следующего тура. А как лягут карты – узнаем через неделю, о чем пойдет разговор в его обзоре.