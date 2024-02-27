Носов: Скрипник поможет Металлисту 1925 достойно представлять Харьков в Лиге чемпионов

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал, почему остановил свой выбор на кандидатуре Виктора Скрипника в качестве главного тренера команды.

- Для формирования мощной команды и сохранения командного духа нам был нужен тренер. И мы его получили в лице Виктора Скрипника. По моему мнению, он является одним из самых мощных профессионалов не только в Украине, но и во всей Европе. Его смело можно назвать лучшим тренером в Германии, Латвии и Украине. Он выводит команды к участию в европейских кубках. Наша первая встреча была открытой, и уже с первых минут я почувствовал, что мы имеем общие взгляды.

Мы понимали, что для достижения целей, нашей команде нужен тренер, который, во-первых, понимает украинскую ментальность и футбольные реалии. А во-вторых, имеет бесспорную системность и практику в Европе. В случае Виктора Скрипника мы получили гораздо больше - специалиста с действительно крутыми результатами, ведь за короткий срок он вывел "Заря" и "Ворсклу" в кубковые соревнования.

Для меня это абсолютный метч. У меня есть доверие к нему, и я считаю, что он именно тот человек, который поможет "Металлисту 1925" достойно представлять Харьков в Лиге чемпионов.

- То есть украинец с европейским менталитетом, да?

- Украинец с украинским менталитетом, но с европейским мировоззрением и опытом, - сказал Носов.