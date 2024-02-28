Президент ЛНЗ: Есть волнение, потому что много кадровых изменений в команде

Президент ЛНЗ Андрей Полтавец прокомментировал трансферную работу клуба зимой, когда черкасская команда усилилась 9 новичками.

"У нас есть волнение, потому что много кадровых изменений в команде. Откровенно говоря, мы и сами не знаем, чего ждать от нашего клуба. Есть внутреннее ощущение, что усиление было качественным, но понимаем, что сыгранности также может не хватить. Волнуемся, но уверен, что команда покажет хорошую игру и результат.

Работа в нашем клубе, возможно, построена не так стандартно, как в других клубах. Поиском футболистов занимаются несколько человек, начиная от владельцев клуба. Лично руководители клуба занимаются этим. Главную же миссию по поиску футболистов в нашем клубов выполняют спортивный директор Евгений Тарасенко и технический директор Андрей Колесник. Они проделали тяжелую, но важную работу в эти 2 месяца межсезонья.

Нам удалось подписать квалифицированных иностранцев. Спасибо ребятам, что выполнили свою работу, а от футболистов ждем оправдания наших надежд", - сказал Полтавец.