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Дубли Ваната и Тотовицкого, стена Варакуты и центр Динамо. Символическая сборная 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Лучшие за прошедший тур в родной УПЛ

Дубли Ваната и Тотовицкого, стена Варакуты и центр Динамо. Символическая сборная 18-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские болельщики наконец-то дождались возобновления УПЛ. На минувшей неделе стартовали поединки 18-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24. Самой большой сенсацией этого тура стала нулевая ничья донецкого "Шахтера" с "Александрией, а также абсолютно "мертвый" одесский "Черноморец" в игре против бойкой "Оболони".

В свою очередь криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" уверенно подтвердили свои статусы фаворитов и добыли по три очка.

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 18-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

  • Вратарь: Даниил Варакута ("Черноморец")

22-летний уроженец Херсона стал тем самым фактором чуда в поединке против "Оболони". Настолько ужасно действовал весь полевой состав одесской команды, настолько же прекрасно Даниил стоял в воротах. 20 ударов и лишь 1 пропущенный мяч в игре против "пивоваров" - яркое подтверждение высокого уровня игры Варакуты в поединке против подопечных Валерия Иващенко. Эта вырванная на "Оболонь-Арене" ничья полностью заслуга голкипера "моряков". Даниил не только стоял уверенно на линии, но и совершил несколько сейвов после убийственных ударов.

  • Левый защитник: Андрей Цуриков ("Колос")

Победный гол в непростом поединке против ровенского "Вереса" говорит сам за себя. В целом Андрей отыграл полный матч в составе ковалевского клуба и был активным как и при обороне своих ворот, так и подключался к атакам своей команды.

  • Правый защитник: Рафаэль Бандейра ("Кривбасс")

Матч против черкасского ЛНЗ стал официальным дебютом для португальского легионера в украинском первенстве. Конечно, еще заметна не сыгранность 23-летнего фулбэка с партнерами по криворожскому клубу. Однако, Бандейра вышел в стартовом составе на эту игру, не проваливался и был активным в последней трети поля. Что в свою очередь помогло команде Юрия Вернидуба одержать уверенную выездную победу. Поэтому авансом, с целью мотивации на новые свершения, включаем португальца в символическую сборную 18-го тура УПЛ.

  • Центральный защитник: Андрей Понедельник ("Кривбасс")

Следующим идет партнер Бандейры по защите - Понедельник. 26-летний Андрей стал одним из открытий матча в Ковалевке. Понедельник, как правило, действует на фланге обороны, однако из-за повреждения лидера защиты Бескоровайного он был вынужден закрыть позицию в центре. Андрей действовал в паре со Стецьковым, и действовал очень уверенно и успешно. Нули в графе пропущенных тому подтверждение. Поэтому смело берем центрбэка "Кривбасса" в нашу команду.

  • Центральный защитник: Мигель Кампос ("Александрия)

27-летний португалец дебютировал за команду Руслана Ротаня на официальном уровне сразу с поединка против донецкого "Шахтера". В итоге легионер вместе с партнерами по "Александрии" не дал практически ничего создать "горнякам" в атаке. Да и в целом по ходу встречи Мигель действовал достаточно уверенно на мяче.

  • Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Хотя и днепряне сенсационно не сумели переиграть "Минай", не включить Пихаленка в нашу символическую команду мы не можем. Александр, как и всегда, был креативным мозгом днепровского коллектива. Все обострение в матче против закарпатского коллектива шло именно от 26-летнего полузащитника. И именно Пихаленок реализовал пенальти, благодаря которому "Днепр-1" сравнял счет в той встрече.

  • Центральный полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо)"

Опытный Виталий забил 3-й мяч динамовцев в игре против харьковского "Металлиста 1925", чем самым немного успокоил игру. В общем Буяльский выделялся на поле и классно действовал между линиями, направляя атаки киевской команды. Высоченный уровень игры для других хавбеков, и просто хороший матч для ветерана "Динамо".

  • Атакующий полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Николай не записал ни одного результативного действия на свой счет в матче против харьковчан, однако как же классно он врывался на дриблинге в свободные зоны и в одно лицо протягивал мяч на 40 метров! Три гола "бело-синих" пришли именно после рывков Шапаренко. После чего уже партнеры на добивании распечатывали ворота команды Виктора Скрипника. В эпизоде с последним голом хавбек "Динамо" мог и сам забивать после сольного прохода, но попал в стойку...

  • Правый полузащитник: Андрей Тотовицкий ("Колос")

Креатив Тотовицкого в атаке непосредственно помог ковалевскому клубу добыть три очка на выезде против "Вереса". Игра была достаточно вязкой практически до самой концовки встречи, однако буквально за пару минут Андрей оформил два ассиста и перевернул поединок. Сначала 31-летний хавбек отдал голевую на вышеупомянутого Цурикова, а спустя 4 минуты ассистировал Паулаускасу.

  • Левый полузащитник: Макуана ("Полесье")

Прежде всего, хочется поддержать конголезского вингера "волков". Макуана получил травму и не сумел доиграть второй тайм против львовского "Руха". У 21-летнего легионера диагностировали разрыв мышц задней поверхности бедра. Таким образом, игрок "Полесья" выбыл до конца текущего сезона. Впрочем, не стоит думать, что Макуана попал в эту сборную только из-за чувства жалости. Вингер был, как и всегда, активным впереди, действовал на дриблинге и загострял у ворот соперника. Здоровья, Бени!

  • Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Наверное, самая предсказуемая фигура в нашей команде. Нападающий киевлян оформил свой очередной дубль и продолжает лидировать в бомбардирской гонке УПЛ. Особенно важным стал второй мяч Владислав в ворота "Металлиста 1925". Ванат отличился через три минуты после пропущенного гола от харьковчан и снял напряжение.

  • Главный тренер: Валерий Иващенко ("Оболонь)"

Наставник "пивоваров" после зимней паузы буквально вдохнул в своих подопечных новую жизнь. На игру футболистов "Оболони" в матче против одесского "Черноморца" было любо посмотреть. "Зеленые" действовали активно, в хорошем смысле летели на мяч в отборе и были нацелены на атаку. К сожалению, статистический феномен не позволил "пивоварам" победить...

Запасные: Александр Кемкин ("Минай"), Иван Калюжный ("Александрия"), Яков Башич ("Заря"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Даниэль Созах ("Кривбасс"), Принс Квабена Ада ("Кривбасс").

Дубли Ваната и Тотовицкого, стена Варакуты и центр Динамо. Символическая сборная 18-го тура УПЛ - изображение 1

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