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Полесье продало все доступные билеты на матч с ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

На домашние матчи житомирской команды можно допускать до 1500 болельщиков

Полесье продало все доступные билеты на матч с ЛНЗ

фото из свободных источников

Новина українською

"Полесье" объявило о том, что клуб реализовал все доступные билеты на матч 19-го тура с ЛНЗ, который пройдет в субботу, 1 марта, и начнется в 18:00.

Напомним, что по условиям безопасности, "Полесье" может допускать на домашний стадион до 1500 зрителей. Все доступные билеты на матч с ЛНЗ были проданы за один день.

Также клуб отмечает, что все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный форд и впоследствии направлены на нужды и оборудование для 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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