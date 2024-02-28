Полесье продало все доступные билеты на матч с ЛНЗ

" Полесье " объявило о том, что клуб реализовал все доступные билеты на матч 19-го тура с ЛНЗ, который пройдет в субботу, 1 марта, и начнется в 18:00.

Напомним, что по условиям безопасности, "Полесье" может допускать на домашний стадион до 1500 зрителей. Все доступные билеты на матч с ЛНЗ были проданы за один день.

Также клуб отмечает, что все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный форд и впоследствии направлены на нужды и оборудование для 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.