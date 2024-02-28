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Полесье продало все доступные билеты на матч с ЛНЗ
На домашние матчи житомирской команды можно допускать до 1500 болельщиков
фото из свободных источников
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Напомним, что по условиям безопасности, "Полесье" может допускать на домашний стадион до 1500 зрителей. Все доступные билеты на матч с ЛНЗ были проданы за один день.
Также клуб отмечает, что все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный форд и впоследствии направлены на нужды и оборудование для 132-го разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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